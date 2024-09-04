Тайваньские власти выявили факты кражи технологий китайскими компаниями хитрым способом.

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Тайваньские власти обвинили несколько китайских компаний в незаконном найме инженеров и краже технологий для развития собственной полупроводниковой промышленности. Расследование, проведенное ведущим разведывательным агентством Тайваня, выявило восемь китайских компаний, нарушивших местное законодательство, сообщает Tom's Hardware со ссылкой на Bloomberg.

В центре скандала оказалась компания Naura Technology, производитель оборудования для травления и химического осаждения из паровой фазы, которая также пытается наладить производство собственных литографических аппаратов. По данным тайваньских властей, Naura Technology незаконно нанимала инженеров на Тайване для разработки оборудования по производству чипов. Хотя в отчете не уточняется, о каких именно специалистах идет речь, подобные действия рассматриваются как часть более широкой стратегии китайских компаний по получению конкурентного преимущества в полупроводниковой промышленности путем переманивания опытных инженеров из тайваньских компаний.

В свою очередь Naura Technology отрицает все обвинения, утверждая, что ее деятельность на Тайване полностью соответствует местным законам и правилам. Компания подчеркивает, что ее присутствие на острове обусловлено юридическими требованиями, и отрицает свою причастность к переманиванию специалистов.

Это не первый случай, когда тайваньские власти и компании обвиняют китайские структуры в незаконном привлечении опытных инженеров. Ранее китайские производители чипов, такие как SMIC, HSMC и QXIC, неоднократно были уличены в найме специалистов из TSMC и UMC для разработки передовых технологических процессов. В числе других примеров – переманивание специалистов по электронному автоматизированному проектированию (EDA) компаниями Huawei и SMIC. Еще один способ получения доступа к квалифицированным кадрам – создание подставных компаний на Тайване, которые на первый взгляд выглядят как местные или иностранные предприятия, но фактически контролируются из Китая.

Интересно, что в начале этого года посол Тайваня в США обвинил Китай в попытках конкурировать с тайваньской полупроводниковой промышленностью неэтичными методами, включая кражу интеллектуальной собственности. Посол Китая в США отверг эти обвинения, заявив, что китайские компании не сделали ничего противозаконного. Однако, это утверждение не совсем соответствует действительности. Semiconductor Manufacturing International (SMIC), ведущий китайский производитель чипов, дважды была признана виновной в краже технологий TSMC в начале 2000-х годов. Хотя современные технологии FinFET настолько сложны, что их кража практически невозможна, недавний случай с кражей UMC технологии производства DRAM у Micron подтверждает обоснованность опасений тайваньских властей.