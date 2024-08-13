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Gorovic
На компанию OceanGate построившую батискаф «Титан» подан иск на $50 млн
Семья французского исследователя морских глубин Эмиля Наржоле подала иск о неправомерной смерти против OceanGate и наследников Стоктона Раша.

                                                    Источник изображения: Wikipedia.org

Иски в отношении OceanGate и других лиц, создавших глубоководный батискаф «Титан», который потерпел крушение в прошлом году, начали поступать в суд. В первом иске подчеркивается использование дешевого игрового контроллера Logitech F710 для навигации, что считается одним из факторов, способствовавших трагедии, сообщает Techspot.

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После того, как 18 июня 2023 года батискаф Titan потерпел крушение, в результате чего погибли пять человек, включая генерального директора OceanGate Стоктона Раша (Stockton Rush), новость о том, что для управления аппаратом использовался игровой контроллер Logitech F710 стоимостью 30 долларов, стала достоянием общественности.

                                                     Источник изображения: Techspot.com

Семья французского исследователя морских глубин Эмиля Наржоле (Emile Nargeolet) первой подала иск о неправомерной смерти против OceanGate и наследников Раша. Наржоле совершил 37 погружений к обломкам Titan и работал с OceanGate в качестве члена экипажа в своем последнем путешествии. В его обязанности входили инструктаж других членов экипажа и помощь в навигации.

В иске перечислены несколько критических замечаний, высказанных после трагедии. Главное из них — использование для строительства «Титана» углеродного волокна, которое может трескаться при многократном сжатии, вместо титана, являющегося стандартным материалом для подводных аппаратов. Также в иске критикуются иллюминатор и использование материалов с различными коэффициентами расширения/сжатия.

Что касается контроллера Logitech, то в иске он упоминается наряду с другими неуместными технологическими решениями, использованными в батискафе. Подчеркивается, что контроллер работал по Bluetooth, а не был подключен напрямую, и что Раш предпочел использовать геймпад вместо специализированного контроллера. Также отмечается, что в основной камере «Титана» была только одна физическая кнопка — включения питания, — а всё остальное, включая освещение и датчики, управлялось с помощью сенсорного экрана. «Раш утверждал, что Titan — это как iPhone для BlackBerry. — говорится в иске. — Однако, как и в случае с iPhone, ни контроллер, ни органы управления, ни датчики не будут работать без постоянного источника питания и беспроводного сигнала».

Стоит отметить, что это был не первый подводный аппарат OceanGate, управляемый с помощью игрового контроллера. В предыдущей модели, Cyclops I, которая имела практически идентичную систему управления, использовался беспроводной контроллер Sony DualShock 3.

В иске не утверждается, что причиной крушения стал какой-то один элемент. Вместо этого говорится, что инцидент стал результатом цепочки отказов нескольких неправильно спроектированных или изготовленных деталей или систем. Также утверждается, что ответчики проявили «халатность, грубую небрежность и безрассудство». Истцы требуют возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов.

Вскоре после трагедии OceanGate удалила все свои страницы в социальных сетях, а на сайтах компании появилось сообщение о приостановке всех исследовательских и коммерческих операций.

#logitech #titan
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В иске против OceanGate заявлено, что одним из факторов катастрофы мог стать геймпад Logitech F710
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