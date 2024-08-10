Разработчики Dragon Age: Dreadwolf рассказали, как провал Anthem помог им сконцентрироваться на сильных сторонах студии и создать лучшую игру.

Источник изображения: BioWare

Игра Anthem стала настоящим провалом для BioWare и Electronic Arts, но, как оказалось, этот опыт не прошёл даром. В интервью журналу EDGE креативный директор Dragon Age: Dreadwolf Джон Эплер (John Epler) рассказал, что работа над Anthem помогла студии понять, в чём её сильные стороны, и сконцентрироваться на них при разработке новой игры.

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«Мы всегда специализировались на глубоких сюжетах и ролевых элементах. Я горжусь многими аспектами Anthem, я работал над этим проектом полтора года. Но в конечном итоге мы создавали игру, ориентированную на то, в чём мы не были особенно сильны», — признался Эплер.

По словам разработчиков, главным уроком, извлечённым из провала Anthem, стало осознание необходимости фокусироваться на сильных сторонах студии. «Не распыляйтесь. Не пытайтесь делать кучу вещей, в которых вы не разбираетесь. Многие из тех, кто работает над Dragon Age: Dreadwolf, пришли сюда, чтобы создать сюжетно-ориентированную одиночную RPG», - добавил Эплер.

В том же интервью гейм-директор Коринн Буше (Corinne Busche) рассказала, почему в Dragon Age: Dreadwolf отказались от возможности управлять напарниками. По её словам, это сделало игровой процесс более динамичным и требовательным к игроку.

Релиз Dragon Age: Dreadwolf запланирован на осень этого года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. BioWare пообещала объявить точную дату выхода игры в этом месяце, возможно, на Gamescom Opening Night Live.