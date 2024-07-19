Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Huawei подала в суд на MediaTek из-за нарушения патентных прав
Китайская компания мобильных технологий Huawei подала иск против тайваньского производителя мобильных чипов MediaTek в китайский суд, заявив о нарушении патентных прав, продемонстрировав тем самым, что лицензирование становится все более важным источником её дохода.

                                                Источник изображения: boliviainteligente / Unsplash

Компания Huawei подала иск против тайваньского разработчика мобильных чипов MediaTek, обвиняя его в нарушении своих патентных прав. Иск, поданный в китайский суд, стал очередным шагом Huawei, направленным на увеличение доходов от лицензирования своих технологий, сообщает Nikkei Asia.

реклама

MediaTek, являющийся крупнейшим в мире разработчиком чипов для смартфонов и других мобильных устройств, подтвердил факт судебного разбирательства в заявлении для Тайваньской фондовой биржи. Компания заверила, что иск не окажет существенного влияния на ее деятельность, но отказалась от дальнейших комментариев.

Напомним, Huawei владеет патентами на многие ключевые мобильные технологии, а MediaTek, в свою очередь, является поставщиком чипов для таких крупнейших брендов, как Samsung, Amazon, Oppo, Sony, Vivo и Xiaomi. До введения США строгих экспортных ограничений в 2020 году MediaTek также была ключевым поставщиком для  Huawei.

По данным Counterpoint Research, на которые ссылается Nikkei Asia, в первом квартале 2024 года MediaTek занимала лидирующую долю на мировом рынке процессоров для смартфонов - это около 40% по объему поставок. За ней следовали Qualcomm и Apple. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Huawei подала иск о нарушении патентных прав против MediaTek с целью взыскания лицензионных отчислений, которые позволят ей продолжить инвестировать в исследования и разработки. Этот шаг также является для Huawei способом продемонстрировать миру силу ее технологических возможностей.

По словам Nikkei Asia, другой источник, осведомленный о деле, отметил, что Huawei подала патентные иски против целого ряда компаний, стремясь увеличить свои источники дохода после того, как ее бизнес по производству смартфонов, некогда второй по величине в мире, пострадал от экспортных ограничений США.

Таким образом, судебный иск против MediaTek является частью более широкой стратегии Huawei, направленной на монетизацию своего обширного портфеля патентов, особенно в области 5G. Компания активно заключает лицензионные соглашения и не стесняется обращаться в суд для защиты своих прав интеллектуальной собственности. В условиях давления со стороны США, доходы от лицензирования становятся для Huawei все более важным источником финансирования исследований и разработок, а также инструментом сохранения своего влияния на мировом технологическом ландшафте. Подробности иска к MediaTek, включая сумму требуемой компенсации, пока не разглашаются.

#huawei #mediatek
+
Написать комментарий (0)
Huawei выпустит HarmonyOS Next не только на смартфонах, но и на ПК для конкуренции с Windows
Линейка смартфонов Huawei Pura 70 позволила компании увеличить поставки на 125% за год
Подтвержден выпуск Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra с SoC MediaTek
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
4
Илон Маск поставил перед сотрудниками Tesla задачу к концу года решить проблемы с массовым выпуском ячеек типа 4680
+
В Подмосковье построят предприятие по производству запчастей для нужд машиностроения
1
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
+
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
1
Microsoft меняет способ обновления Windows
2
В Сети появились фотографии секретного проекта "СуперАбрамс" со 140-мм орудием и массой 70 тонн
2
Минфин выступает против запрета на рекламу оборудования для майнинга криптовалют
+
В Млечном Пути обнаружен "зародыш" сверхмассивной черной дыры — он в 8200 раз тяжелее Солнца
+
Intel Arc A580 заняла 1-е место в топе видеокарт с наилучшим соотношением цены и производительности
5
Сколько в РФ получают программисты, и есть ли смысл идти в университет на айтишника в 2024 году
1
Украинское сопротивление: Ночью российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
+
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
4
Fractal Design разрешила бесплатно распечатать свой корпус для ПК на 3D принтере
1
В сеть утекли изображения смартфонов Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL
+
Все телефоны и планшеты Samsung, выпущенные за последние 2-3 года, получат обновление One UI 6.1.1
+
Немецкая фирма Donauhstal передаст ВСУ выполненные из дерева ударно-разведывательные дроны MAUS
+
Страны НАТО изучают целесообразность перехода на калибр 6,8 х 51 мм вслед за армией США
3
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
1
Силы самообороны Японии в 2025 году получат противокорабельную ракету с дальностью до 1200 км
1

Популярные статьи

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
59
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
+
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
100
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
62
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
39
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
3
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
19
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
2
Call of Duty Black Ops 2024 - путь к "триумфу" Xbox
2

Сейчас обсуждают

Китя
19:15
Rx 6700xt 12gb по интересней будет у нее видео памяти больше. а 3070ti в ней всего 8gb не карта. а калл 💩
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Артём Николаев
19:13
Какие могут быть независимые проверки если правило одно - доминирование англосаксов и США. Если твоя компания не принадлежит США - ты враг, как минимум для США. Бумажками можешь подтереться если они т...
«Лаборатория Касперского» предприняла ответные меры на запрет ее продукции правительством США
FelsheR-BANz
19:12
Зачем это статья, если с момента выхода 3060 все знают, что она равна или чуть слабее 6600? Неужели автор за столько лет нормальной работы не нашёл и предпочитает ежедневно унижаться на сайте. Что-то ...
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Артём Николаев
19:10
Там родина Рюриковичей ещё не предъявила права на Россию?
Зеленский заявил, что в мире нет человека, который заставил бы Украину заключить мир ценой сдачи территорий
aleximus777
19:07
А способна ВМ эмулировать комп 15-летней давности с мощной графикой для того времени? Совсем старые игры спасает DOSBox, это здорово. Некоторые дерзко продолжают запускаться в нативе (типа Heroes3). Н...
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
Артём Николаев
19:07
Могли бы и всю солнечную систему вписать, что мешает? Нюансик в том, признаётся ли это остальными. А так можно и на заборе написать что угодно.
Зеленский заявил, что в мире нет человека, который заставил бы Украину заключить мир ценой сдачи территорий
Александр Друзь
19:05
rx6700xt = rtx3070ti
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Артём Николаев
19:04
Как будто с отечественным ПО такого быть не может. Хотя если там всё уровня Hello World, то да, ломаться нечему.
Минцифры: глобальный сбой систем Microsoft показал важность импортозамещения ПО
FelsheR-BANz
19:04
амд/энвидиа и прочие филы - только в мозгах больных людей.
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
SlyBiBi
19:03
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем