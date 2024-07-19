Китайская компания мобильных технологий Huawei подала иск против тайваньского производителя мобильных чипов MediaTek в китайский суд, заявив о нарушении патентных прав, продемонстрировав тем самым, что лицензирование становится все более важным источником её дохода.

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Компания Huawei подала иск против тайваньского разработчика мобильных чипов MediaTek, обвиняя его в нарушении своих патентных прав. Иск, поданный в китайский суд, стал очередным шагом Huawei, направленным на увеличение доходов от лицензирования своих технологий, сообщает Nikkei Asia.

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MediaTek, являющийся крупнейшим в мире разработчиком чипов для смартфонов и других мобильных устройств, подтвердил факт судебного разбирательства в заявлении для Тайваньской фондовой биржи. Компания заверила, что иск не окажет существенного влияния на ее деятельность, но отказалась от дальнейших комментариев.

Напомним, Huawei владеет патентами на многие ключевые мобильные технологии, а MediaTek, в свою очередь, является поставщиком чипов для таких крупнейших брендов, как Samsung, Amazon, Oppo, Sony, Vivo и Xiaomi. До введения США строгих экспортных ограничений в 2020 году MediaTek также была ключевым поставщиком для Huawei.

По данным Counterpoint Research, на которые ссылается Nikkei Asia, в первом квартале 2024 года MediaTek занимала лидирующую долю на мировом рынке процессоров для смартфонов - это около 40% по объему поставок. За ней следовали Qualcomm и Apple. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Huawei подала иск о нарушении патентных прав против MediaTek с целью взыскания лицензионных отчислений, которые позволят ей продолжить инвестировать в исследования и разработки. Этот шаг также является для Huawei способом продемонстрировать миру силу ее технологических возможностей.

По словам Nikkei Asia, другой источник, осведомленный о деле, отметил, что Huawei подала патентные иски против целого ряда компаний, стремясь увеличить свои источники дохода после того, как ее бизнес по производству смартфонов, некогда второй по величине в мире, пострадал от экспортных ограничений США.

Таким образом, судебный иск против MediaTek является частью более широкой стратегии Huawei, направленной на монетизацию своего обширного портфеля патентов, особенно в области 5G. Компания активно заключает лицензионные соглашения и не стесняется обращаться в суд для защиты своих прав интеллектуальной собственности. В условиях давления со стороны США, доходы от лицензирования становятся для Huawei все более важным источником финансирования исследований и разработок, а также инструментом сохранения своего влияния на мировом технологическом ландшафте. Подробности иска к MediaTek, включая сумму требуемой компенсации, пока не разглашаются.