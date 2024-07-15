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Gorovic
NVIDIA готовит к выпуску новые видеокарты GeForce RTX 50 «Blackwell» с рекордным TDP
Стали известны предварительные характеристики графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 50: RTX 5090 500 Вт, RTX 5080 350 Вт, RTX 5070 220 Вт, RTX 5060 170 Вт, RTX 5050 100 Вт, а также их тепловая мощность.

                                                                Источник изображения: Nvidia

Компания Seasonic, известный производитель блоков питания, опубликовала предварительные данные о потреблении мощности (TDP) новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell. Список включает в себя пять моделей: GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070, RTX 5060 и RTX 5050.

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Самой мощной видеокартой в линейке станет GeForce RTX 5090, которая заменит текущий флагман RTX 4090. Если верить данным Seasonic, TDP новой модели составит 500 Вт, что на 50 Вт больше, чем у предшественника (+11%). То есть, NVIDIA будет разрабатывать новые системы охлаждения и дизайны плат для своих флагманских видеокарт Blackwell, таких как RTX 5090 и RTX 5080.

GeForce RTX 5080, в свою очередь, получит TDP в 350 Вт, что на 30 Вт больше, чем у RTX 4080 SUPER и RTX 4080 (+9.3%). Это может быть связано с новым ядром Blackwell, которое может потреблять больше энергии для обеспечения zvýшенной производительности.

Дальнейшие модели в линейке имеют следующие TDP: RTX 5070 - 220 Вт (на 20 Вт больше, чем у RTX 4070 SUPER), RTX 5060 - 170 Вт (на 55 Вт больше, чем у RTX 4060 и на 10 Вт больше, чем у 4060 Ti), RTX 5050 - 100 Вт. Последняя модель, вероятно, заменит RTX 4060, а RTX 5060 - RTX 4060 Ti.

Важно отметить, что все видеокарты GeForce RTX 50 Blackwell будут использовать 16-контактный разъем, что должно стать новым стандартом 12V-2x6, отличающимся от прежнего 12VHPWR, который вызывал проблемы с RTX 4090.

Хотя данные Seasonic могут быть предварительными и не окончательными, они дают представление о том, что NVIDIA готовит к выпуску действительно мощные видеокарты. Ожидается, что новые GeForce RTX 50 Blackwell будут представлены позже в этом году, а более подробная информация появится в четвертом квартале 2024 года.

#nvidia #geforce rtx #blackwell #tdp
Источник: wccftech.com
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Все модели GeForce RTX 5000, включая GeForce RTX 5050, потребуют БП с 16-контактным разъемом 12VHPWR
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