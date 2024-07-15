Пассажирские перевозки на воздушном такси займут 10 минут вместо 60. В рамках контракта между Southwest Airlines и Archer Aviation электрические самолеты получат доступ к 14 аэропортам Калифорнии.

Источник изображения: Archer

Известный американский авиаперевозчик Southwest Airlines заключил соглашение о сотрудничестве со стартапом Archer Aviation по созданию сервиса воздушного такси.

реклама

Southwest Airlines намерен интегрировать в свою инфраструктуру электрические самолёты вертикального взлёта и посадки, известные как eVTOL. Это четырёхместные воздушные суда с инновационным электрическим приводом и поворотным ротором способны осуществлять посадку и взлёт прямо в городских условиях, что будет существенно экономить время пассажиров. Сервис планируется запустить в Калифорнии.

Воздушное такси Archer Midnight, которое будет использоваться сервисом, уже сейчас обещает сократить время поездок более, чем в два раза. В частности, трассы, которые занимают в среднем от 60 до 90 минут на автомобиле, будут преодолеваться всего за 10-20 минут. Таким образом, у жителей появится удобный и быстрый способ передвижения, который, как надеются в компании, приведёт к уменьшению автомобильных пробок в регионе.

«Мы в Southwest всегда стремились предоставить нашим клиентам максимально комфортные и быстрые путешествия, и воздушное такси — отличный способ достичь этой цели, особенно в непростых городских локациях», — прокомментировал вице-президент авиакомпании по недвижимости Пол Каллен. Старт сервиса запланирован на конец 2025 года после получения сертификата авиаперевозчика от Федерального управления гражданской авиации. Это необходимый документ, который гарантирует безопасность и удобство поездок для пассажиров.

Наряду с Archer, компания eVTOL также ожидает получения полного одобрения от FAA для запуска своего воздушного транспорта, однако это может занять несколько лет. Тем не менее, eVTOL полон решимости осуществить свою мечту о пассажирских перевозках и уже в ближайшее время сделать их реальностью, не смотря на непростой процесс сертификации.