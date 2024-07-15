Некоторые сотрудники компании OpenAI подали жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на действия своего руководства, обвинив его в сокрытии информации о потенциальных рисках, связанных с ИИ.

Источник изображения: Elizabeth Frantz/For The Washington Post

Группа работников OpenAI обратилась в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам, чтобы рассказать о незаконных, по их мнению, запретах, налагаемых компанией на информирование регуляторов о возможных угрозах, исходящих от ИИ. Согласно информации, полученной из анонимных источников The Washington Post, работодатель требовал от сотрудников подписывать весьма ограничительные документы, включая трудовые договоры и соглашения о неразглашении. В этих бумагах содержались пункты, которые могли бы привести к негативным последствиям для работников в случае их контактов с государственными структурами.

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Один из сотрудников, пожелавший остаться неизвестным, раскрыл журналистам, что в соглашении был неявно прописан запрет на общение с представителями федеральных ведомств. Он также выразил сомнение в способности подобных компаний создавать безопасные технологии, если те избегают мониторинга и не приветствуют иных взглядов.

Ханна Вонг, официальный представитель OpenAI, в ответ на эти обвинения подчеркнула, что политика предприятия защищает права работников в случае предоставления ими информации, и что компания всегда приветствовала дискуссии о влиянии ИИ на общество. Между тем, по словам юриста информаторов Стивена Кона, такие договоры являются незаконными, поскольку угрожают сотрудникам преследованием за связь с государственными инстанциями. Кон также отметил, что в соглашении отсутствовал пункт, разрешающий раскрытие информации о нарушениях закона, что противоречит нормам SEC.

Обращение сотрудников появилось после того, как стало очевидно, что компания, первоначально заявлявшая о своей некоммерческой природе, теперь ставит финансовый успех выше безопасности. Имеются сведения, что запуск последней модели искусственного интеллекта состоялся раньше завершения проверки безопасности лишь из-за желания руководства уложиться в отведённые сроки.

Работники компании призвали SEC провести тщательную проверку и оштрафовать OpenAI за каждый факт нарушения закона, а также обязать руководство проинформировать каждого работника о праве сообщать о нелегальных действиях компании регуляторам, если такие действия будут.

Адвокат из Сан-Франциско Крис Бейкер, завоевавший славу в подобном деле против Google, отметил, что борьба с запретительными документами о неразглашении в технологической сфере ведётся уже не первый год. По его словам, работодатели знают, что ущерб от утечки секретной информации может превышать потери от судебных претензий, и поэтому готовы к риску.