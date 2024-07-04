Meta вносит изменения в маркировку контента с использованием ИИ — «Сделано ИИ» сменяется на «ИИ информация» после критики со стороны создателей.

Источник изображения: Dima Solomin / Unsplash

Компания Meta объявила о пересмотре своей политики маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Ранее используемая метка "Made with AI" (Сделано ИИ) будет заменена на "AI info" (ИИ информация) в ответ на жалобы создателей, чьи реальные изображения были ошибочно помечены как сгенерированные ИИ, сообщает ресурс HotHardware.

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Проблема возникла из-за того, что многие изображения, отредактированные с помощью программного обеспечения с элементами ИИ, также получали метку "Made with AI". Это вызвало недовольство среди пользователей, которые используют такие инструменты для улучшения своих фотографий, но не хотят, чтобы их работы были ошибочно приняты за сгенерированные искусственным интеллектом.

В блоге компании Meta модераторы пояснили, что целью введения меток было информирование пользователей о том, когда контент был создан с использованием ИИ. Однако, использование стандартных инструментов для определения такого контента не всегда соответствовало ожиданиям пользователей и не всегда предоставляло достаточно контекста. В результате, даже незначительные правки фотографий с помощью ИИ-инструментов могли вызывать срабатывание метки.

Новая метка "AI info" даст пользователям возможность получить дополнительную информацию о том, как был создан или отредактирован контент. Это изменение было одобрено Советом по надзору за деятельностью Meta, который рекомендовал компании обновить свой подход к маркировке контента в соответствии с современными реалиями, где ИИ широко используется.

Кроме того, Meta провела обширные общественные опросы и консультации с исследователями, общественными организациями и другими заинтересованными сторонами, чтобы лучше понять ожидания пользователей и улучшить свою политику маркировки. Компания заявила, что будет продолжать сотрудничество с отраслевыми партнерами и оставаться в диалоге с общественностью, регулярно пересматривая свой подход по мере развития технологий.