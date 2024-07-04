YouTube разрабатывает инструменты искусственного интеллекта для борьбы с видео, которые нарушают права не только платформы, но и пользователей.

Источник изображения: StockSnap / Pixabay

YouTube изменил свою политику конфиденциальности, внедрив функцию удаления видео, в котором используются технологии искусственного интеллекта для создания или изменения контента, изображающего пользователя без его согласия, сообщает PCMag.

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Новая функция позволяет подавать заявления о несанкционированном использовании внешности или голоса. Однако процедура требует предоставления значительного объёма персональных данных, включая изображение, голос, полное имя, идентификационный номер (для жителей США и Европы), паспортные данные (для жителей России) банковские данные, контактную информацию или другую уникальную идентифицируемую информацию.

Видео, содержащее контент, созданный с помощью ИИ будет рассмотрено YouTube на основе таких критериев как общественный интерес, новостная ценность, наличие согласия и доступность информации. Если контент нарушает политику YouTube, пользователю даётся 48 часов на удаление или редактирование его видео.

Напомним, в марте этого года, YouTube объявил о требовании к пользователям указывать, если их видео включают контент, созданный с помощью ИИ. Однако, с учётом огромного объёма ежедневно загружаемых данных, обнаружение нарушений пока представляет некоторые сложности. Недавний случай, когда созданная искусственным интеллектом версия Илона Маска появилась в прямом эфире YouTube с целью кражи криптовалюты, подчеркнул эти проблемы.

Стоит также отметить, что YouTube продолжает разрабатывать собственные инструменты ИИ и, по слухам, уже обратился к музыкальным лейблам за разрешением на использование голосов и песен определенных артистов для обучения своих алгоритмов.