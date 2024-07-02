Windows 11 продолжает завоёвывать рынок и установлена уже на 29,71% компьютеров по всему миру.

Источник изображения: Microsoft

Согласно последним данным аналитической компании Statcounter, Windows 11, последняя операционная система от Microsoft, увеличивает свою долю на глобальном рынке ПК. Сейчас ОС установлена на 29,71% устройств по всему миру, демонстрируя рост уже второй месяц подряд, сообщает PCMag.

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Источник изображения: Statcounter

Это заметный скачок после периода медленного снижения в начале года, когда Windows 10 достигла своего пика в 70% впервые с конца 2023 года. Теперь же доля Windows 10 снизилась до 66%, что всё ещё больше, чем хотелось бы Microsoft, учитывая прекращение поддержки Windows 10 в октябре 2025 года.

Несмотря на бесплатное предложение обновления от Microsoft для пользователей Windows 10, требования к совместимости блокируют возможность обновления для владельцев старых ПК. Кроме того, полная интеграция AI Copilot в Windows 11 вызывает опасения у некоторых пользователей, особенно в свете спорной функции Recall. Тем не менее, Windows 11 была высоко оценена, получив 4,5 из 5 баллов и награду "Выбор редакторов" от издания PCMag.

В последние месяцы Microsoft усилила маркетинговые действия, применяя полноэкранные рекламные уведомления для пользователей Windows 10, чтобы подтолкнуть их к переходу на Windows 11. Кроме того, корпорация продолжит выпуск обновлений безопасности для Windows 10 после октября 2025 года, но уже на платной основе. К тому времени, как предполагается, большинство пользователей ПК будет готово к обновлению своего оборудования.