Китай принял новое положение, утверждающее государственную собственность на его редкоземельные материалы.

Источник изображения: HLMC / Tomshardware.com

Китайское правительство ввело новое положение, которое укрепляет государственный контроль над добычей, производством и экспортом редкоземельных элементов, среди которых значится галлий и германий. Этот закон, который вступит в силу 1 октября, является частью стратегии страны по защите своих национальных и промышленных интересов в контексте продолжающейся торговой войны с США, сообщает издание Tom's Hardware.

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Новое положение содержит явное заявление о государственной собственности на редкоземельные ресурсы, которое не было включено в первоначальный проект, но было добавлено в окончательную версию, подчеркивая важность этих материалов для стратегических интересов Китая. Данный шаг можно рассматривать как ответ на экспортные ограничения США на передовое оборудование для производства полупроводников, к которому у Китая теперь ограниченный доступ.

"Это четкий сигнал того, что Китай намерен удерживать контроль над этими критически важными элементами, которые имеют огромное значение для глобальной технологической отрасли, — говорит Чжао Пэн, аналитик по вопросам торговли. — Хотя Китай заявляет, что это необходимо для защиты своих промышленных интересов, есть опасения, что это может быть использовано в качестве рычага давления в торговых переговорах с США и другими странами".

Китай удерживает цены на галлий и германий на относительно низком уровне, что делает их добычу в других частях мира экономически менее привлекательной. Ограничения на экспорт уже повлияли на их цены, и компании за пределами Китая начали изучать возможности по увеличению их добычи, что может потенциально ослабить доминирующую позицию Китая на рынке в долгосрочной перспективе.

"Увеличение добычи редкоземельных материалов за пределами Китая может изменить динамику рынка, — говорит трейдер редкоземельными металлами Ван Чень. — Хотя Китай и пытается сохранить свое доминирование в этом секторе, ответные действия других стран могут привести к диверсификации поставок и уменьшению зависимость от Китая".

На данный момент США по-прежнему зависят от Китая в переработке редкоземельных материалов, несмотря на усилия по развитию внутренней отрасли. Вопрос в том, сможет ли Китай сохранить свое доминирующее положение в долгосрочной перспективе, или ответные действия других стран и изменения на рынке ослабят его контроль над этими жизненно важными для технологий ресурсами.