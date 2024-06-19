Adobe обновила условия обслуживания после критики пользователей, четко прописав правила использования их контента для обучения ИИ.

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В последние недели компания Adobe столкнулась со шквалом негативной реакции пользователей на обновленные условия обслуживания. Пользователи опасаются того, что их контент может быть использован для обучения искусственного интеллекта без их согласия.

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В ответ на критику Adobe опубликовала измененную версию соглашения. Теперь в документе прямо указано, что программное обеспечение компании "не будет использовать локальный или сохранённый в облаке контент пользователей для обучения генеративного искусственного интеллекта".

Исключение составляет контент, загруженный пользователями непосредственно на платформу Adobe Stock. Эти материалы компания оставляет за собой право использовать для обучения своего ИИ под названием Firefly.

По словам директора по стратегическим вопросам Скотта Бельски, новая редакция документа фактически ничего не меняет в политике компании. Просто ранее позиция компании в отношении использования контента для обучения ИИ не была четко сформулирована, что и привело к недопониманию.

Кроме того, в обновленной версии соглашения Adobe заверила, что не будет сканировать и просматривать конфиденциальный контент, хранящийся локально на компьютерах пользователей. Однако автоматическое сканирование облачного контента на предмет незаконных материалов по-прежнему будет производиться.

Таким образом, компания пошла навстречу обеспокоенным пользователям и внесла уточнения в условия обслуживания, чтобы избежать дальнейших недоразумений по поводу использования их контента.