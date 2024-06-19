После 3 лет разработок центрального банка, Иран запускает цифровой риал для безналичных платежей и переводов.

Источник изображения: IRNA

Центральный банк Ирана объявил, что страна готовится к запуску собственной цифровой валюты — цифрового риала. По словам представителей государственного регулятора, уже 21 июня цифровой риал будет доступен для использования жителями иранского острова Киш.

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Как отмечает rbc.ru, разработка национальной криптовалюты велась в Иране последние три года и теперь цифровой риал станет полноценным платёжным средством, которое граждане смогут использовать для оплаты товаров и услуг с помощью мобильных приложений и QR-кодов. Это позволит совершать платежи без использования наличных денег и банковских карт.

Первыми новую криптовалюту смогут опробовать жители острова Киш, который является популярным туристическим направлением Ирана. В пилотном проекте участвуют два крупнейших банка страны, такие как Mellat и Tejarat. При успешном старте цифрового риала его использование будет постепенно расширено на другие регионы Ирана.

Отмечается, что запуск национальной криптовалюты — это часть усилий Ирана по цифровизации финансового сектора и снижению зависимости от доллара США. Кстати, ранее страна уже легализовала майнинг криптовалют как способ обхода международных санкций.