Источник изображения: IRNA
Центральный банк Ирана объявил, что страна готовится к запуску собственной цифровой валюты — цифрового риала. По словам представителей государственного регулятора, уже 21 июня цифровой риал будет доступен для использования жителями иранского острова Киш.
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Как отмечает rbc.ru, разработка национальной криптовалюты велась в Иране последние три года и теперь цифровой риал станет полноценным платёжным средством, которое граждане смогут использовать для оплаты товаров и услуг с помощью мобильных приложений и QR-кодов. Это позволит совершать платежи без использования наличных денег и банковских карт.
Первыми новую криптовалюту смогут опробовать жители острова Киш, который является популярным туристическим направлением Ирана. В пилотном проекте участвуют два крупнейших банка страны, такие как Mellat и Tejarat. При успешном старте цифрового риала его использование будет постепенно расширено на другие регионы Ирана.
Отмечается, что запуск национальной криптовалюты — это часть усилий Ирана по цифровизации финансового сектора и снижению зависимости от доллара США. Кстати, ранее страна уже легализовала майнинг криптовалют как способ обхода международных санкций.