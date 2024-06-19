Ожидается, что чип M4 для MacBook Pro появится в двух версиях и будет до 45% мощнее своих предшественников.

Источник изображения: Apple





Компания Apple недавно анонсировала новый чип M4 для своих флагманских планшетов iPad Pro с диагональю 11 и 13 дюймов. По словам известного аналитика Росса Янга, основателя консалтинговой компании Display Supply Chain Consultants, Apple уже готовится выпустить мощные ноутбуки MacBook Pro следующего поколения с этим же чипом M4.

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По информации Янга, поставки дисплеев для 14- и 16-дюймовых MacBook Pro с M4 начнутся в третьем квартале, а на прилавках ноутбуки появятся в четвертом квартале, то есть в конце этого года. Таким образом, промежуток между анонсами двух поколений флагманских MacBook Pro будет минимальным за всю историю этих устройств.

Впечатляет и то, что инженерам Apple удалось создать принципиально новый чип M4 всего через несколько месяцев после выхода M2 и M3. При этом M4 изготавливается по совершенно новому 3-нм техпроцессу второго поколения компании TSMC.

Чип M4 выпускается в двух версиях: основная 9-ядерная с тремя высокопроизводительными ядрами и шестью энергоэффективными, а также более производительная 10-ядерная конфигурация с четырьмя мощными ядрами. Как показывают тесты, топовый 10-ядерный M4 значительно превосходит все конкурирующие решения, в частности флагманский чип Snapdragon от Qualcomm. По сравнению с M2 и M3 новый чип на 45% быстрее в бенчмарке Geekbench 6. Даже 9-ядерная модификация M4 демонстрирует выдающуюся производительность, лишь немного уступая старшей версии.

Еще одним важным преимуществом M4 является поддержка современной ARMv9 архитектуры, оптимизированной для ресурсоемких задач, благодаря чему новые MacBook Pro смогут еще эффективнее справляться с требовательными приложениями для профессионалов.

Кроме того, M4 значительно увеличивает игровые возможности ноутбуков Apple. Поддержка инструкций AVX2 в новейшем портирующем комплекте Apple Game Porting Toolkit 2 гарантирует высокую частоту кадров в играх, поэтому MacBook Pro наконец смогут конкурировать с игровыми ноутбуками на Windows.

В сообщении Росса Янга не уточняется, будут ли вместе с базовым M4 сразу представлены более производительные версии - M4 Pro и M4 Max. Однако если Apple сохранит стратегию прошлогоднего анонса MacBook Pro с M1, то есть надежда, что мы увидим все три модификации чипа одновременно.