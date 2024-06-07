Apple расширяет доступность своей гарнитуры дополненной реальности. VR появится в розничной продаже в ряде европейских и азиатских стран.

Источник изображения: Apple

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Гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro в ближайшее время поступит в продажу на международный рынок. Как сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), уже в ближайшие дни, возможно, до середины июня, устройство официально появится на прилавках магазинов в Великобритании, Франции, Германии, Китае, Японии и Сингапуре.

Эксперт отмечает, что Apple, скорее всего, анонсирует старт продаж Vision Pro на международном рынке в понедельник во время своей ежегодной конференции разработчиков WWDC. Кроме того, тогда же может состояться презентация обновленной операционной системы для гарнитуры visionOS 2. Ожидается, что новая версия ПО расширит функциональные возможности устройства, в частности добавит новые приложения, опции настройки домашнего экрана и другие полезные новые опции.

Напомним, Apple Vision Pro была анонсирована осенью прошлого года как первая гарнитура дополненной реальности от Apple. Устройство оснащено двумя дисплеями высокого разрешения, обеспечивающими погружение в виртуальную реальность, а также камерами и датчиками для отслеживания жестов и перемещения в пространстве. По замыслу разработчиков, Vision Pro должна стать незаменимым помощником для работы и развлечений.

На данный момент гарнитура доступна лишь в США по цене от 1599 долларов за базовую модель. Ожидается, что после старта международных продаж спрос на инновационное устройство заметно вырастет.