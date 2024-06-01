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Gorovic
iOS 18: Какие iPhone и iPad получат полный доступ к ИИ
Из-за высоких требований к железу полный набор ИИ-функций в iOS 18 будет доступен не на всех устройствах Apple.

                                                              Источник изображения: Apple

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На ежегодной конференции разработчиков WWDC 2024 компания Apple представила iOS 18 — новую версию мобильной операционной системы для iPhone и iPad. Главной особенностью новой операционной системы станет глубокая интеграция технологий искусственного интеллекта на системном уровне. 

Для реализации ИИ-функций в iOS 18 Apple использует гибридный подход, при котором нейронная сеть будет работать локально - непосредственно на устройстве, и на облачных серверах. Эксперты отмечают, что из-за высоких аппаратных требований далеко не все пользователи смогут в полной мере использовать новые возможности ИИ в iOS 18.

Полностью раскрыть потенциал ИИ-функций iOS 18 смогут только владельцы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, оснащенных новейшим чипом A17 Pro. В то же время базовые iPhone 15 и 15 Plus на чипе предыдущего поколения A16 получат лишь ограниченный набор опций. Высокие системные требования обусловлены как маркетинговой сегментацией продуктов Apple, так и непосредственно техническими ограничениями. 

Новый процессор A17 Pro с 6 ядрами CPU и новым 16-ядерным ускорителем ИИ способен выполнять до 35 трлн операций в секунду, что вдвое быстрее того же Apple A16 Bionic. Как отмечает ресурс 9to5mac.com, с выходом iPhone 16 все ограничения для использования функций ИИ в iOS 18 будут сняты. Кроме того, новое поколение смартфонов, вероятно, получит эксклюзивные возможности на базе нейросетей.

Что касается iPad и Mac, то из-за относительно слабого чипа M1 они вряд ли смогут использовать все новые функции iOS 18. Также серьезно ограничивающим фактором станут 8 ГБ оперативной памяти. Полностью раскрыть потенциал ИИ смогут лишь устройства на базе чипов M3 и M4 с мощным процессором NPU.

#apple #iphone #ipad #ios 18 #appl
Источник: 9to5mac.com
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