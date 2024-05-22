Компания Apple планирует инвестировать миллиарды в чипы нового поколения для искусственного интеллекта.

Источник изображения: TSMC

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Apple планирует создать собственные специализированные чипы для ускорения работы искусственного интеллекта. Этот шаг может полностью изменить ландшафт в сфере ИИ и обеспечить Apple серьезные конкурентные преимущества.

Согласно сообщению тайваньского издания Economic Daily News со ссылкой на свои источники, операционный директор Apple Джефф Уильямс тайно посетил остров с целью обсудить с руководством TSMC возможность производства чипов для нужд искусственного интеллекта. На встрече присутствовал генеральный директор TSMC Си-Си Вэй.

По словам инсайдеров, Apple заинтересована в создании мощных ИИ-чипов для использования в собственной облачной инфраструктуре. Речь идет о специализированных решениях, оптимизированных для задач машинного обучения и анализа больших объемов данных.

В настоящее время лидером в производстве подобных чипов является Nvidia с ее линейкой GPU для дата-центров. Однако мощностей компании явно не хватает в связи с растущим спросом на чипы для ИИ. Здесь и решила "вмешаться" Apple со своими разработками.

Судя по всему, чипы Apple будут основаны на новейшем 5-нм техпроцессе TSMC, что позволит добиться высочайшей производительности и энергоэффективности, а тайваньская компания, обладая уникальными компетенциями в области проектирования и производства подобных изделий, в данном случае может стать незаменимым партнером Apple.

Хотя изначально, по замыслу Apple, ИИ-чипы будут предназначены для внутреннего использования в дата-центрах, со временем они могут найти применение и в потребительских устройствах, таких как iPhone и Mac. Это позволит вывести возможности искусственного интеллекта в этих гаджетах на принципиально новый уровень, и в случае успешности может произойти существенная расстановка сил на рынке в сфере ИИ.