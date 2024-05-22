Recall записывает всю активность пользователей, что вызвало опасения в конфиденциальности данных.

Источник изображения: Microsoft

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Microsoft анонсировала новую функцию операционной системы Windows 11 под названием Recall, которая вызвала дискуссии и опасения пользователей относительно конфиденциальности личных данных.

Функция Recall использует возможности искусственного интеллекта для постоянной записи всей активности пользователя на компьютере, в частности открытых приложений, документов, веб-страниц и даже нажатий клавиш. Эти данные индексируются при помощи искусственного интеллекта для последующего мгновенного поиска по семантическим запросам. По словам главы Microsoft Сатьи Наделлы, Recall позволит «воссоздавать моменты из прошлого», возвращая пользователя к нужному приложению или документу буквально в несколько кликов.

Основатель SpaceX и Neuralink Илон Маск резко раскритиковал эту инициативу в своем Twitter, сравнив функцию Recall с антиутопией из популярного сериала «Черное Зеркало». По мнению Маска, постоянная слежка за действиями пользователя является чрезмерным вторжением в частную жизнь. Он пообещал отключить Recall, как только обновит свою версию Windows.

В комментариях под постом Маска многие пользователи высказали схожие опасения насчет безопасности личных данных и возможных утечек или злоупотреблений этой информацией. Некоторые отмечали также техническую сторону вопроса: постоянная запись огромных объемов данных на локальный диск может существенно замедлить работу компьютера и привести к его зависанию.

В официальном блоге Microsoft постарались успокоить, заверив, что все записанные Recall данные будут надежно зашифрованы и храниться исключительно локально на компьютере пользователя. Предусмотрены также различные средства контроля и настройки конфиденциальности, позволяющие приостанавливать запись для отдельных приложений или сайтов.

Тем не менее, скандал вокруг функции Recall стал очередным свидетельством нарастающего недоверия общественности к крупным технологическим компаниям, подобным Microsoft, в вопросах обработки и использования личных данных пользователей.