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Gorovic
Cooler Master представила разноцветную термопасту «CryoFuze 5» для оверклокинга
Термопаста оптимизирована для разгона и оверклокинга процессоров и способна работать при температуре от -50 °C до 240 °C.

                                                         Источник изображения: Cooler Master 

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Компания Cooler Master, производитель систем охлаждения и корпусов для ПК, анонсировала выпуск новой термопасты CryoFuze 5. Несмотря на упоминание искусственного интеллекта в маркетинговых материалах, в составе самой термопасты конечно же ничего похожего на ИИ нет. 

Вероятно, подобное название было присвоено для того, чтобы подчеркнуть ориентированность продукта на охлаждение перспективных ИИ-процессоров, таких как Intel Falcon Shores или GPU Nvidia серии B. Однако профессиональные решения для ИИ требуют куда более серьезных систем охлаждения, нежели стандартные розничные термопасты.

Главное отличие CryoFuze ИИ от предыдущих предложений Cooler Master заключается в расширенной цветовой гамме. Теперь термопаста доступна в пяти цветовых вариантах: синем, зеленом, красном, фиолетовом и стандартном сером. По заявлению производителя, многокрасочные версии должны привнести изюминку в процесс сборки игрового ПК, особенно для стримеров и моддеров. В то же время, по теплотехническим характеристикам CryoFuze ИИ практически не отличается от предшественников.

Как утверждает Cooler Master, новая термопаста оптимизирована для разгона и оверклокинга за счет улучшенной термостабильности. Ее рабочий температурный диапазон впечатляет и начинается от -50 до +240 градусов Цельсия. Коэффициент теплопроводности составляет 14 Вт/м∙К, что тоже неплохой показатель, но не рекорд, так как лучшие современные термопасты дотягивают до 16 Вт/м∙К. Гораздо выше теплопроводность у жидкого металла, используемого в экзотических системах охлаждения. Его значение может превышать 70 Вт/м∙К! Однако применение жидкого металла сопряжено с рисками, поскольку он обладает электропроводностью и способен вызвать короткое замыкание.

Новая термопаста CryoFuze ИИ - это скорее маркетинговый ход, нежели технологический прорыв. За исключением расширенной цветовой гаммы, она мало чем отличается от других предложений в своем ценовом сегменте. Тем не менее, благодаря акценту на искусственный интеллект, она может привлечь внимание определенной аудитории и моддеров.

#термопаста #термопаста для процессора #термопаста для видеокарты
Источник: tomshardware.com
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