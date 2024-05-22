Поддержка функции масштабирования изображений Auto SR для Windows ограничится ARM-ноутбуками на Snapdragon.

Источник изображения: VideoCardz

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Компания Microsoft анонсировала новую технологию масштабирования изображений Automatic Super Resolution (Auto SR), которая будет интегрирована на уровне операционной системы Windows. Эта функция позволит повышать разрешение изображений не только в играх, но и в других приложениях.

Сначала Auto SR будет доступна только на ноутбуках, отмеченных специальным ярлыком «Copilot Plus PC». Это новый бренд от Microsoft для ПК на базе Windows с аппаратной поддержкой искусственного интеллекта и соответствующими функциями ИИ в ОС. На днях Microsoft представила первую линейку таких ноутбуков - Surface, а также аналогичные устройства от партнеров Dell, HP, Lenovo, Acer, Samsung и Asus.

Главной особенностью этих ноутбуков являются процессоры Qualcomm Snapdragon X Elite на архитектуре Arm. Именно такие системы первоначально получат поддержку технологии Auto SR. ПК с процессорами x86 и даже флагманскими Snapdragon X Plus пока останутся без этой опции. Планируется также, что Auto SR будет работать только с определенным списком поддерживаемых игр.

Microsoft пока не упоминает возможность расширения поддержки Auto SR на другие платформы помимо Snapdragon X Elite. Однако в этом году ожидается выход новых процессоров AMD Strix Point и Intel Lunar Lake для ноутбуков Copilot Plus PC.

Скорее всего, функционал Auto SR не останется ограниченным только этим сегментом рынка, так как у Windows большое сообщество энтузиастов-моддеров, которые рано или поздно смогут разблокировать технологию для всех систем, если конечно сама Microsoft не расширит эту поддержку на другие конфигурации и игры.

Пока же владельцам ПК без Copilot Plus PC, для повышения разрешения изображении придется использовать встроенные в игры инструменты масштабирования, такие как Radeon Super Resolution от AMD или сторонние решения вроде Lossless Scaling.