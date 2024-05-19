Благодаря обновлению FSR в игре теперь можно одновременно использовать DLSS от Nvidia и генерацию кадров от AMD для увеличения FPS.

Источник изображение: Steam

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В Ghost of Tsushima реализована возможность одновременного использования DLSS от Nvidia и технологии AMD Fluid Motion Frames.

Компании Nvidia и AMD постоянно конкурировали в сфере технологий улучшения производительности видеоигр. Nvidia предлагает технологию интеллектуального масштабирования изображения DLSS, а AMD альтернативную технологию FSR. Обе позволяют повысить частоту кадров за счет рендеринга игры в более низком разрешении, а затем масштабирования картинки до нужного размера.

Однако на этом сходства заканчиваются. В отличие от FSR, DLSS использует нейронные сети для восстановления деталей изображения при масштабировании, что позволяет получить лучшее визуальное качество. С другой стороны, FSR совместима практически со всеми видеокартами, тогда как DLSS требует наличия специальных тензорных ядер, которые есть только в RTX серии от Nvidia.

Недавно обе компании представили еще одно инновационную функцию генерации дополнительных кадров для повышения плавности анимации. У Nvidia это Frame Generation на базе оптического потока, а у AMD - Fluid Motion Frames. Опять же, первая доступна только на новейших RTX 4000, а вторая на любых более-менее современных GPU.

Таким образом, владельцы старших видеокарт Nvidia оказались перед непростым выбором - либо отдавать предпочтение качеству изображения с DLSS, либо плавности анимации с FSR+Fluid Motion Frames.

Однако недавно появилась игра, которая объединила эти технологии. Речь идет о компьютерной версии экшена Ghost of Tsushima от студии Sucker Punch. Благодаря обновлению FSR до версии 3.1, которая позволяет отделить генерацию кадров от основного скейлинга, в этой игре можно одновременно использовать DLSS и Fluid Motion Frames.

Как показали тесты, такая комбинация значительно увеличивает производительность по сравнению с использованием одного лишь DLSS. На ноутбуке с RTX 3080 Ti в разрешении 4К с высокими настройками графики удалось получить 60-70 кадров в секунду против 40-45 кадров с одним DLSS. По словам AMD, скоро подобная комбинация технологий появится и в других играх, например Ratchet & Clank: Rift Apart.