Компания Sony декларирует отказ от привязки аккаунтов, но на деле продолжает держать игроков в неопределенности.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

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Компания Sony недавно объявила, что отменяет требование обязательной привязки учетной записи PlayStation Network (PSN) для запуска на ПК режиссерской версии экшена Ghost of Tsushima. Ранее планировалось, что для доступа к мультиплеерному режиму "Легенды" с кроссплатформенным игровым процессом между ПК, PS4 и PS5 потребуется аккаунт PSN. Теперь же разработчики заявляют, что на старте продаж игра будет доступна в режиме "бета-тестирования" и привязка PSN не понадобится.

Это решение стало ответом на волну критики со стороны геймеров. Ранее Ghost of Tsushima исчезла из магазина Steam в 180 странах, где нельзя официально создать аккаунт PSN. Тем, кто уже успел заказать игру в этих регионах, автоматически вернули деньги.

Многие эксперты расценивают последние заявления Sony и разработчиков из студии Nixxes Software как попытку успокоить игроков и вернуть их интерес к релизу. Возможно, со временем компания полностью откажется от обязательной привязки PSN даже для мультиплеерного режима "Легенды".

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Напомним, режиссерская версия Ghost of Tsushima выйдет на ПК 16 мая на платформах Steam и Epic Games Store. Игра получит поддержку технологий DLSS 3, FSR 2 и XeSS для повышения производительности, а также полный перевод интерфейса и субтитров на русский язык. В комплекте будет идти сюжетное дополнение "Остров Ики".

Цена Ghost of Tsushima на ПК пока не объявлена, но вероятно, она будет выше, чем у базовой PS4-версии. Зато игроки получат улучшенную графику и разрешение до 4K, с разблокированной частотой кадров. Порт для ПК готовит студия Nixxes Software, ранее уже адаптировавшая для компьютеров такие эксклюзивы Sony, как Horizon Zero Dawn и Marvel's Spider-Man. Учитывая ее опыт, можно ожидать качественной оптимизации и широких настроек графики.