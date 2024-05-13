Ghost of Tsushima требует PSN. Из-за обязательной привязки аккаунта к PlayStation Network, игра фактически стала недоступна для многих регионов.

Источник изображения: RossVP в X

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Один из самых ожидаемых портов PlayStation-эксклюзивов на ПК игра Ghost of Tsushima столкнулся с серьезными проблемами еще до релиза. Как оказалось, требование обязательной учетной записи PSN закрыло доступ к игре для геймеров во многих странах.

Напомним, изначально разработчики обещали, что аккаунт PlayStation потребуется только для мультиплеера и некоторых дополнительных функций. Однако затем игра внезапно исчезла из магазинов более чем в 180 регионах, где официально невозможно создать профиль PSN.

При этом Valve не только удалила Ghost of Tsushima из Steam в затронутых странах, но и автоматически отменила все предзаказы, вернув деньги геймерам обратно. Аналогичные меры предприняли цифровые магазины Epic Games Store и Green Man Gaming.

Источник изображения: Steam

"По требованию издателя для отдельных элементов этой игры теперь требуется дополнительный аккаунт, который из вашей страны создать невозможно", - поясняет Valve в сообщениях об отмене предзаказов.

Таким образом, выход Ghost of Tsushima на ПК, который должен состояться 16 мая 2023 года, фактически оказался под вопросом для всех геймеров в регионах без официальной поддержки PSN. А речь идет о десятках стран в Африке, Азии и Южной Америке с общей аудиторией в миллионы потенциальных игроков.

Пока непонятно, намерены ли Sony и разработчики как-то решить эту проблему до релиза. Однако уже сейчас ясно, что требование обязательного аккаунта PSN существенно сузило аудиторию ожидаемого хита еще до его выхода на ПК. Многие фанаты из затронутых ограничениями стран рискуют так и не сыграть в Ghost of Tsushima.