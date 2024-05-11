Создатели серий Halo и Destiny из легендарной студии Bungie решили порадовать фанатов и выпустили классическую часть "Марафона" на платформе Steam. Это бесплатный релиз, доступный всем желающим.

Источник изображения: Bungie

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Игра "Марафон" вышла еще в 1994 году и сразу стала хитом. Это был один из первых представителей жанра шутер от первого лица с элементами научной фантастики. Действие происходит в 2794 году на борту колониального космического корабля, который подвергся нападению инопланетян. Игроку предстоит взять на себя роль сотрудника службы безопасности и защищать экипаж от пришельцев.

Версия Classic Marathon сохранила всю атмосферу оригинала, но получила ряд технических улучшений в виде поддержки широкоформатного режима, улучшенной графики и звука. Также добавлена поддержка геймпадов, достижений и многопользовательской игры по локальной сети.

Разработкой релиза занималась команда энтузиастов Aleph One на базе своего одноименного игрового движка. Они выступили и в роли издателя проекта в Steam. Теперь эта же команда планирует выпустить продолжения оригинального "Марафона" - Marathon 2: Durandal и Marathon Infinity.

А вот сама студия Bungie в настоящий момент работает над полноценным перезапуском франшизы. Эта новая игра получила рабочее название просто "Марафон" и ориентирована в первую очередь на многопользовательский режим. Релиз планируется на PC и консолях нового поколения в 2025 году.

Таким образом, у поклонников этой культовой серии есть все основания с нетерпением ждать как возвращения классики, так и появления современной интерпретации легендарного шутера Bungie. А пока можно скоротать время за прохождением оригинального "Марафона", теперь доступного бесплатно в Steam.