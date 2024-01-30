GM7-2602-02 использует исключительно китайские компоненты и процессор собственной разработки.

Компания из Китая Beijing Jite Intelligent Technology вышла на рынок с новой материнской платой GM7-2602-02, которая, по утверждению производителя, является первой полностью суверенной платой, в основе которой лежат исключительно китайские компоненты.

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Материнская плата GM7-2602-02 имеет формат Mini-ITX и оснащена встроенным 8-ядерным процессором Feiteng D2000, построенном на Arm-архитектуре фирмы Tianjin Phytium Technology. Процессор обеспечивает высокую эффективность и производительность. Отметим, что чип Feiteng D2000 был представлен еще в 2021 году и имеет тактовую частоту до 2,3 ГГц, 8 Мб кэш-памяти второго уровня и 4 Мб кэш-памяти третьего уровня. Он поддерживает инструкции безопасности SM2, SM3, SM4 и SM9, а также объем ОЗУ до 32 Гбайт по интерфейсу LPDDR4/DDR4-3200.

Сама материнская плата GM7-2602-02 оснащена двумя SO-DIMM-слотами для ОЗУ, одним PCIe 3.0 x16, двумя последовательными портами RS-232 и RS-485, а также двумя портами USB 3.0, двумя гигабитными сетевыми интерфейсами, HDMI и VGA. Размеры платы составляют 170x170 мм. Компания Beijing Jite Intelligent также утверждает, что плата имеет высокую степень защиты и устойчивости к взлому, что делает ее хорошим выбором для использования в критически важных приложениях.

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Выпуск GM7-2602-02 может иметь ряд последствий для китайского рынка компьютерной техники - привести к снижению зависимости Китая от импортных компьютерных компонентов и снизить цены на компьютерную технику в Китае. Материнская плата уже доступна для заказа на крупнейшей китайской торговой площадке JD.com по цене 4880 юаней ($678). Плата ориентирована на создание компактных домашних и офисных систем, а выпуск демонстрирует растущие амбиции Китая в плане разработки собственных решений в сфере электроники и ИТ.