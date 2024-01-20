В стандарт добавлена поддержка вычислительных хранилищ.

NVM Express, ключевой стандарт для хранения данных, сделал еще один шаг вперёд. В стандарт добавлена новая функция поддержки вычислительных хранилищ (Computational Storage). Это изменение открывает новые возможности для IT-архитектур, позволяя вносить в работу систем хранения дополнительную вычислительную мощность. Теперь устройства хранения могут обрабатывать хранящуюся на них информацию по команде стороннего приложения.

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Новая функция называется NVMe Computational Storage Feature. Эта функция предоставляет возможность организациям интегрировать в свои системы новый класс вычислительных программ (Computational Programs), локальную память (Subsystem Local Memory) и наборы команд (Command Sets), основанные на вычислительных хранилищах.

В свою очередь вычислительные хранилища позволяют выполнять задачи непосредственно в устройстве хранения, тем самым, уменьшая необходимость транспортировки данных между хранилищем и центральным процессором, что существенно ускоряет обработку данных и снижает нагрузку на процессор, а также потребление энергии.

Новое обновление позволит устройствам NVMe устранить узкие места в производительности, связанные с обработкой больших объемов (Big Data) данных. Можно ожидать, что это решение найдет широкое применение в различных областях, начиная от Big Data и заканчивая машинным обучением, где скорость и эффективность обработки имеют решающее значение.

Преимущество добавления поддержки вычислительных хранилищ являются не только теоретическим. Некоторые производители уже представили продукты, использующие новые возможности NVMe. Например, Gigabyte с его сервером S183-SH0 и Samsung с поддержкой Red Hat в CXL-инфраструктуре. Есть и другие компании, такие как Seagate и LANL, которые работают над HDD с вычислительными возможностями, а также Fungible, разрабатывающий DPU (Data Processing Unit).

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Добавление поддержки вычислительных хранилищ в стандарт NVM Express может стать значимым изменением в индустрии хранения данных и способствовать прогрессу в таких направлениях, как искусственный интеллект, медицинские исследования и финансовый анализ.