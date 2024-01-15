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Gorovic
Акции Tesla упали в цене, потери составили более 94 миллиардов долларов США
За всю историю компании это первое падение акций такого масштаба.

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Акции компании Tesla, крупнейшего в мире производителя электромобилей, значительно упали в цене в начале 2024 года, причём общая потеря составляет более 94 миллиардов долларов США. Это самое большое падение рыночной капитализации за всю историю существования компании с момента её дебюта на фондовом рынке в 2010 году.

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В прошлом году акции Tesla наоборот значительно выросли, увеличение произошло более чем в два раза, однако первые дни января 2024 года ознаменовались резким падением их стоимости. Причиной тому стало усиление конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей и снижение спроса на такие автомобили, особенно в США.

Конкуренция со стороны Китая становится всё более жесткой, так как местные производители предлагают доступные альтернативы электромобилям Tesla. Кроме того, они получают поддержку от правительства в виде субсидий и других благоприятных условий, благодаря чему могут предлагать свои автомобили по более выгодным ценам. В результате, американская компания теряет свою долю рынка в пользу китайских конкурентов.


Снижение спроса на электромобили способствует падению цены на акции Tesla. Несмотря на всеобщую тенденцию перехода на экологически чистый транспорт, многие потребители ещё не готовы к полному отказу от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в пользу электрических или гибридных машин. Кроме того, высокая стоимость электромобилей остается одним из главных препятствий для их широкого распространения.

Падение цены на акции Tesla может повлиять на планы Илона Маска по развитию новых технологий и проектов. Известно, что он активно инвестирует в различные стартапы и инновационные проекты, такие как SpaceX и Neuralink. Однако в связи с падением капитализации его личное состояние, несмотря на то, что он занимает высокое место в рейтинге богатейших людей мира, может пострадать.

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Тем не менее, компания Tesla продолжает работать над новыми продуктами и обновлениями уже существующих. Так, планируется выпустить несколько новых моделей электромобилей и инвестировать в строительство зарядных станций для электромобилей.

#китай #tesla #илон маск
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