В "X" втихаря отменили возможность устанавливать NFT в качестве аватаров профиля.

Через два года после введения шестиугольных аватарок NFT на платформе Twitter, компания отменила эту функцию. Многие пользователи социальных сетей заметили, что их аватары NFT в один день исчезли и были заменены стандартными аватарами.

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NFT – это цифровые токены, хранящиеся в цепочке блокчейна, которые могут представлять собой изображения, видео, музыку и другие типы медиаконтента. Они стали популярны в 2021 году, и многие артисты, коллекционеры и инвесторы начали активно вкладывать свои деньги в них, как в новую форму инвестиций.

Twitter ввел шестиугольные аватары NFT в качестве эксперимента в 2020 году. Цель заключалась в том, чтобы помочь художникам и создателям контента продавать свои уникальные NFT токены и зарабатывать на этом деньги. Такие аватарки позволяли пользователям отличаться от других и демонстрировать свою поддержку цифровому искусству.

Однако через два года после введения этой функции, Twitter решил отменить ее. По данным TechCrunch, компания не дала никаких комментариев по этому поводу, и причины отмены аватаров NFT остались неясными. Многие пользователи социальных сетей выразили разочарование, заявив, что им нравился данный формат аватара и что он позволял им поддержать художников.

Несмотря на отмену NFT-аватарок на Twitter, NFT в целом продолжают оставаться популярными среди артистов и коллекционеров. Хотя некоторые критики утверждают, что NFT не представляют никакой реальной ценности и являются просто неким трендом и модой, другие утверждают, что токены могут помочь артистам зарабатывать деньги на своих произведениях искусства и защищать свои авторские права.

В то же время NFT сталкивается с рядом проблем. Некоторые утверждают, что производство NFT требует огромного количества энергии и даже способствуют изменению климата, в то время как другие очень недовольны высокими комиссиями за транзакции и случаи мошенничества с использованием NFT.

Несмотря ни на что, NFT сегодня все еще продолжают оставаться популярными как среди артистов, так и среди покупателей. Многие художники и музыканты начали продавать свои работы в виде NFT, и некоторые из них заработали миллионы долларов на своих произведениях. Кроме того, некоторые платформы, такие как OpenSea, SuperRare и Foundation, начали предлагать услуги по более технически комфортной подготовке NFT к продаже, что сделало публикацию токенов более доступной, чем ранее.

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Отмена аватаров NFT в Твиттере может быть истолкована как удар по движению NFT, но вряд ли это повлияет на их общую популярность на рынке. Несмотря на то, что вокруг NFT все еще существуют противоречия, многие художники и коллекционеры продолжают видеть в них ценность.