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Gorovic
Предстоящий смартфон Porsche Design от Honor будет называться «RSR»
RSR будет оснащен флагманским процессором и поддерживать связь 5G.

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Honor, китайская компания по производству смартфонов, объявила о предстоящем выпуске своего нового флагманского устройства в сотрудничестве с Porsche Design. Новый смартфон будет называться «RSR».

Согласно сообщению компании, смартфон будет оснащен последними технологическими решениями и будет отличаться элегантным дизайном, характерным для бренда Porsche Design. В дополнение к этому, RSR будет включать в себя функции, специально разработанные для пользователей, которые ценят производительность и дизайн.

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Хотя подробной информации о спецификации устройства пока нет, ожидается, что оно будет оснащено флагманским процессором и поддерживать связь 5G. Кроме того, смартфон, вероятно, будет иметь экран с высоким разрешением и камеру с расширенными функциями.

Предыдущие устройства в серии Porsche Design от Honor получили позитивные отзывы за свой дизайн и функциональность,  и ожидания от нового смартфона RSR также очень высоки - поклонники бренда, вероятно, будут ждать его релиза с нетерпением.

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В целом, предстоящий смартфон Porsche Design от Honor, названный «RSR», является ожидаемым добавлением к серии флагманских устройств компании. Дата выхода устройства будет объявлена в ближайшее время.

#honor #porsche design #rsr
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