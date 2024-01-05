Как Steam Deck, только на основе Intel Core Ultra.

Недавно компания MSI анонсировала свою первую портативную игровую консоль под названием Claw, оснащенную процессором Intel Core Ultra 7 155H. Этот процессор имеет 16 ядер и первоклассное графическое ядро Xe с восемью дополнительными ядрами Xe.

реклама



Хотя тесты показали, что этот интегрированный графический блок работает лучше, чем Radeon 780M, он не предлагает совершенно новый уровень производительности. Таким образом, ожидается, что MSI Claw будет работать так же, как и другие консоли своего класса, включая Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go. Однако производительность iGPU в Core Ultra может варьироваться в зависимости от ограничений мощности портативной консоли.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, MSI Claw может похвастаться 32 ГБ оперативной памяти и будет выпущен в текущем квартале. Учитывая, что процессоры Intel, как правило, дороже, чем APU Ryzen, а Claw оснащен вдвое большим объемом оперативной памяти, чем большинство конкурентов (обычно 16 ГБ), вполне вероятно, что MSI Claw будет стоить значительно дороже, чем аналогичные консоли. Будут ли потребители готовы платить более высокую цену за MSI Claw, еще неизвестно.