Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Huawei представляет собственную операционную систему HarmonyOS
Полный отказ от Android позволит Huawei избежать лицензионных платежей за использование операционной системы Google.

реклама

Компания Huawei объявила о планах полностью избавиться от "следов" операционной системы Android в своей собственной операционной системе HarmonyOS. Следы Android будут удалены в следующей версии операционной системы, которая называется HarmonyOS NEXT. Согласно заявлениям Huawei, в «нижнем слое» операционной системы не будет ни строчки кода Android.

реклама


Первая версия HarmonyOS была выпущена в 2019 году и была основана на Linux-ядре, но она сохраняла многие связи с Android. Например, она использовала стандартные API и библиотеки Android, а также поддерживала приложения, которые были разработаны для Android. Однако со временем Huawei начала развивать свою собственную экосистему приложений, которая была известна как AppGallery. Сегодня AppGallery является вторым по величине магазином приложений в мире после Google Play Store.

Теперь Huawei готова уйти от Android окончательно и, как говорится, бесповоротно, создав полностью независимую операционную систему. Харвей Минг, президент потребительского бизнеса Huawei, заявил, что компания хочет «создать полностью открытую и настраиваемую операционную систему, которая будет независимой от любых других операционных систем».

Разработка HarmonyOS NEXT будет сосредоточена на создании так называемого «нижнего слоя», который будет полностью самостоятельным и не будет содержать никакого кода Android. Это означает, что операционная система будет работать только на базе своих собственных компонентов и не будет зависеть от сторонних решений. Это позволит Huawei создать более стабильную и надёжную операционную систему, которая будет лучше подходить именно для своих устройств.

Хотя Huawei и планирует полностью отказаться от Android, компания не будет отказываться от поддержки своих существующих устройств, которые работают на предыдущих версиях HarmonyOS. Существующие устройства продолжат получать обновления и поддержку, но новые устройства будут оснащаться исключительно HarmonyOS NEXT.

Данное решение имеет несколько последствий для Huawei и пользователей её устройств. Во-первых, полный отказ от Android позволит Huawei избежать лицензионных платежей за использование операционной системы Google. Это может значительно уменьшить расходы компании и улучшить её финансовое положение. Во-вторых, полная независимость от Android позволит Huawei создать более уникальную операционную систему, которая будет отличаться от конкурентов. Это может привлечь новых пользователей, которые ищут альтернативу Android и iOS. В-третьих, полный отказ от Android может повлиять на количество доступных приложений для Huawei. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Хотя AppGallery является вторым по величине магазином приложений в мире, он всё ещё отстает от Google Play Store в количестве доступных приложений. Полный отказ от Android может усугубить эту проблему и сделать невозможным для пользователей найти необходимые приложения.

#android #huawei #harmonyos
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компания Apple начинает терять долю рынка смартфонов
Apple лидировала на рынке флагманских смартфонов в 2023 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
16
Одну из самых больших в мире плотин построят при помощи 3D-принтера
+
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
5
Работа украинских "мастеров" приводит к новым и тяжелым поломкам. если они пытаются починить Leopard
10
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
4
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
5
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
9
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
12
Космический аппарат «Juno» передал на Землю уникальные изображения спутника Юпитера Ио
+
Анонсирован Samsung Galaxy S24, который станет первым смартфоном оснащенным Galaxy AI
2
Согласно утечкам, видеоядро Ryzen 8600G обходит в тестах видеоадаптер Nvidia GeForce GTX 1060
4
Китай возглавит развитие полупроводниковой промышленности, построив 18 новых заводов в 2024 году
8
Изобретён «молекулярный отбойный молоток» для борьбы с раком
+
Станции зарядки Tesla оказались не готовы к появлению Cybertruck
+
Nikkei Asia: Sony, Canon и Nikon нашли способ бороться с распространением поддельных фотографий
1
NVIDIA опубликовала тизер новых видеокарт GeForce
2
Пресса Украины: Киев сам будет решать как далеко ракеты HIMARS полетят в наступившем году
4
«Мальчик и птица» Миядзаки установил рекорд для аниме в России
+
«X» Илона Маска возвращает заголовки новостей в сообщениях пользователей
+
Глобальный запуск POCO M6 Pro 4G назначен на 11 января
+

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
36
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
61
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
33
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
3
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Ашот Жопорван
21:30
бандеровскую подстилку все знают
Рекордное увеличение государственного долга США превышает $34 триллиона
Kira625
21:29
Пришла на фоне повесточки, ушла на фоне скандала с плагиатом.
Президент Гарварда Клодин Гей ушла в отставку на фоне скандала с плагиатом
Дмитрий Зяблов
21:29
Зрадник, нет никаких массированных ракетных ударов, все ракеты кончились ещё в марте 22 года! 😏
Генерал ВСУ объяснил, с какой целью ВС РФ осуществляют массированные комбинированные удары по Украине
Truth Sееker
21:28
Мы знакомы?
Рекордное увеличение государственного долга США превышает $34 триллиона
Truth Sееker
21:27
⚡️Ответственность за теракт в Иране взял на себя ИГИЛ. Ранее Тегеран обвинял Израиль- но он, как и Америка не причастны. (Двое смертников подорвали себя на поминальной процессии- их фото перед терак...
Трагический теракт в Иране: сотни жертв на памятном мероприятии в Кермане
Ашот Жопорван
21:27
трусикер тоже будет отловлен и осуждён
Рекордное увеличение государственного долга США превышает $34 триллиона
Павел Рыбчинский
21:25
Разве в 12V-2x6 не исправили проблемы? Интересно, конечно
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
Truth Sееker
21:25
А если РФ этому способствует, что делать будешь? Друзья, оказывается Россия в два раза увеличила вложения в гособлигации США. У них два года назад арестовали 300 миллиардов долларов золотовалютных ре...
Рекордное увеличение государственного долга США превышает $34 триллиона
Ашот Жопорван
21:23
Грабить весь мир это не обслуживание госдолга, это уголовное международное преступление. Все преступники должы быть осуждены и повешены, при невозможности осуществления независмого суда, пиндосам прид...
Рекордное увеличение государственного долга США превышает $34 триллиона
Truth Sееker
21:21
По оценке министра обороны Великобритании Гранта Шэппса от 26 декабря 2023 года, за последние 4 месяца Россия потеряла 20% от всего Черноморского Флота[50]. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%...
Российская ПВО перехватила над Крымом 10 украинских ракет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем