Полный отказ от Android позволит Huawei избежать лицензионных платежей за использование операционной системы Google.

Компания Huawei объявила о планах полностью избавиться от "следов" операционной системы Android в своей собственной операционной системе HarmonyOS. Следы Android будут удалены в следующей версии операционной системы, которая называется HarmonyOS NEXT. Согласно заявлениям Huawei, в «нижнем слое» операционной системы не будет ни строчки кода Android.

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Первая версия HarmonyOS была выпущена в 2019 году и была основана на Linux-ядре, но она сохраняла многие связи с Android. Например, она использовала стандартные API и библиотеки Android, а также поддерживала приложения, которые были разработаны для Android. Однако со временем Huawei начала развивать свою собственную экосистему приложений, которая была известна как AppGallery. Сегодня AppGallery является вторым по величине магазином приложений в мире после Google Play Store.

Теперь Huawei готова уйти от Android окончательно и, как говорится, бесповоротно, создав полностью независимую операционную систему. Харвей Минг, президент потребительского бизнеса Huawei, заявил, что компания хочет «создать полностью открытую и настраиваемую операционную систему, которая будет независимой от любых других операционных систем».

Разработка HarmonyOS NEXT будет сосредоточена на создании так называемого «нижнего слоя», который будет полностью самостоятельным и не будет содержать никакого кода Android. Это означает, что операционная система будет работать только на базе своих собственных компонентов и не будет зависеть от сторонних решений. Это позволит Huawei создать более стабильную и надёжную операционную систему, которая будет лучше подходить именно для своих устройств.

Хотя Huawei и планирует полностью отказаться от Android, компания не будет отказываться от поддержки своих существующих устройств, которые работают на предыдущих версиях HarmonyOS. Существующие устройства продолжат получать обновления и поддержку, но новые устройства будут оснащаться исключительно HarmonyOS NEXT.

Данное решение имеет несколько последствий для Huawei и пользователей её устройств. Во-первых, полный отказ от Android позволит Huawei избежать лицензионных платежей за использование операционной системы Google. Это может значительно уменьшить расходы компании и улучшить её финансовое положение. Во-вторых, полная независимость от Android позволит Huawei создать более уникальную операционную систему, которая будет отличаться от конкурентов. Это может привлечь новых пользователей, которые ищут альтернативу Android и iOS. В-третьих, полный отказ от Android может повлиять на количество доступных приложений для Huawei.

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Хотя AppGallery является вторым по величине магазином приложений в мире, он всё ещё отстает от Google Play Store в количестве доступных приложений. Полный отказ от Android может усугубить эту проблему и сделать невозможным для пользователей найти необходимые приложения.