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Gorovic
Компания AnTuTu назвала смартфоны, которыми больше всего довольны пользователи
Бенчмарк AnTuTu опубликовал новый рейтинг протестированных смартфонов на базе Android, которые получили наивысшую пользовательскую оценку.

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В начале этого года компания AnTuTu, известная своими тестами производительности для мобильных устройств, опубликовала рейтинг смартфонов, которым пользователи отдали свое предпочтение в прошедшем 2023 году. Оказалось, что первое место заняли устройства на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, недавно анонсированного компанией Qualcomm. Этот результат говорит о том, что новый флагманский процессор от Qualcomm уже успешно зарекомендовал себя как один из самых производительных и эффективных чипов на рынке мобильных технологий, сообщает сайт ixbt.

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Каждый год бенчмарк AnTuTu публикует рейтинг смартфонов по уровню удовлетворенности их владельцев. Для формирования рейтинга учитываются такие факторы, как общая производительность устройств, качество дисплеев, автономность работы, скорость передачи данных и другие критерии. Согласно последнему рейтингу AnTuTu за 2023 год, первые пять мест занимают следующие смартфоны:

1. Смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.
2. Samsung Galaxy S23 Ultra.
3. Xiaomi Mi 13 Pro.
4. Oppo Find X6 Pro.
5. Vivo X90 Pro+.

Как видим, все указанные устройства являются флагманскими моделями ведущих производителей мобильных телефонов. Однако, первое место занял не конкретный смартфон, а группа устройств на базе одного и того же чипа – Snapdragon 8 Gen 3. Такой результат неслучаен, так как новый процессор от Qualcomm предлагает много преимуществ перед своими конкурентами, благодаря чему и получил столь высокую оценку со стороны пользователей.


Рассмотрим ключевые особенности Snapdragon 8 Gen 3, обеспечившие ему лидерство в этом рейтинге.

Snapdragon 8 Gen 3 является третьим поколением флагманского чипа от Qualcomm и был представлен в конце прошлого года. Он построен на базе новой архитектуры ARM v9, которая обеспечивает значительно более высокую производительность и энергетическую эффективность (использование меньшего количества энергии), чем его предшественники. Кроме того, чип включает в себя несколько инновационных функций, делающих его привлекательным для производителей смартфонов и конечных пользователей. Ниже мы рассмотрим некоторые из этих функций.

Повышенная производительность

Основное преимущество Snapdragon 8 Gen 3 заключается в его повышенной производительности. Чип содержит восемь ядер Kryo 890, разделенных на три кластера: два высокопроизводительных ядра Cortex-X3 с частотой 3,2 ГГц, четыре энергоэффективных ядра Cortex-A715 с частотой 2,8 ГГц и две энергосберегающих ядра Cortex-A510 с частотой 2,0 ГГц. Благодаря такой конфигурации, Snapdragon 8 Gen 3 может эффективно обрабатывать сложные вычисления и "тяжелые" приложения, не тратя при этом много энергии.

Улучшенная графика

В Snapdragon 8 Gen 3 используется новый графический процессор Adreno 750, который обеспечивает существенное увеличение производительности в сравнении с предыдущим поколением Adreno 730. Новый GPU поддерживает технологию Realistic Lighting, которая позволяет создавать более реалистичные световые эффекты в играх и приложениях. Кроме того, он оптимизирован для работы с современными играми, таких как DirectX 12 Ultimate и Vulkan 1.3, что гарантирует лучшую совместимость с играми последнего поколения и приложениями.


Более быстрая память

Snapdragon 8 Gen 3 также обладает поддержкой более высокой скорости работы памяти благодаря интеграции оперативной памяти LPDDR5X со скоростью до 8533 МБ/с. Такая увеличенная пропускная способность обеспечивает более высокую скорость передачи данных и повышает общую производительность системы. Кроме того, чип поддерживает память UFS 4.0, которая обеспечивает более высокую скорость последовательной записи, чем ее предшественница, что делает устройство еще более быстрым.


Новый модем

В Snapdragon 8 Gen 3 также интегрирован новый модем X65 5G, поддерживающий скорость загрузки до 10 Гбит/с и скорость передачи до 3,5 Гбит/с. Модем также совместим со всеми распространенными частотными диапазонами и стандартами сотовой связи, включая mmWave (5G-сеть в миллиметровом диапазоне) и sub-6 GHz. Это обеспечивает бесперебойную связь независимо от местоположения пользователя.


Интеграция искусственного интеллекта

Одной из выдающихся особенностей Snapdragon 8 Gen 3 является мощная поддержка искусственного интеллекта (ИИ). Чип оснащен более мощным процессором Hexagon 80A, который состоит из шести ядер и обеспечивает приличную вычислительную мощность. Специальное аппаратное обеспечение для машинного обучения позволяет эффективно выполнять сложные алгоритмы машинного поведения, обработки речи и других функций ИИ.

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Результаты последнего рейтинга AnTuTu показывают, что Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 - чрезвычайно популярный и успешный чип в сфере мобильных технологий. Благодаря высокой производительности, расширенным возможностям графики, памяти и связи, а также мощной поддержке искусственного интеллекта этот чип явно выделяется на фоне конкурентов. Поэтому неудивительно, что смартфоны на базе этого процессора занимают верхние строчки в списке устройств, которыми остались довольны потребители. Благодаря постоянным инновациям в области полупроводниковых технологий мы можем с нетерпением ждать дальнейших достижений Qualcomm в будущем.

#antutu
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