Это первые шесть спутников Starlink, которые будут обеспечивать сотовую связь для клиентов T-Mobile и других операторов связи.

Вчера вечером SpaceX запустила свои первые шесть спутников Starlink, которые будут обеспечивать работу мобильного оператора T-Mobile и других операторов связи.

Известный предприниматель Илон Маск, продолжает своё стремительное развитие в космической отрасли. В начале января 2024 года было объявлено о запуске первых двух спутников сети Starlink, способных обеспечивать связь со стандартными мобильными телефонами оператора T-Mobile (США). Таким образом, компания планирует расширить зону покрытия своих услуг и обеспечить доступ к интернету даже там, где он раньше был вообще недоступен.

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Напомним, Starlink - проект по созданию глобальной спутниковой сети для предоставления высокоскоростного интернета, реализуемый компанией SpaceX. С помощью данного проекта компания планирует развернуть около 12 тысяч спутников на низкой околоземной орбите. Ожидается, что эта сеть сможет обеспечить скорость передачи данных до 1 Гбит/сек, а также покрыть все регионы мира, включая отдаленные районы и труднодоступные территории.

Первый тестовый запуск спутников Starlink состоялся ещё в мае 2019 года, и с тех пор компания успешно провела множество последующих запусков. К концу 2023 года в космосе уже находилось более 2 тысяч спутников Starlink, при этом их количество продолжает расти.



Партнерство между SpaceX и T-Mobile

Сотрудничество между SpaceX и T-Mobile позволит пользователям получать доступ к Интернету через спутники Starlink прямо со своих мобильных устройств. Для этого требуются специальные терминалы, установленные на борту спутников, которые позволяют установить беспроводную связь со стандартными мобильными телефонами.

По словам главы SpaceX Илона Маска, это новая функция будет работать даже тогда, когда другие методы связи, такие как сотовая сеть или Wi-Fi, недоступны. Потенциальная зона покрытия может включать в себя отдалённые районы, горы, пустыни, морские просторы и даже самолёты и корабли. Однако Маск отмечает, что пропускная способность для отдаленных районов будет ограничена и не сможет конкурировать с наземными сотовыми станциями.

Также стоит отметить, что эта технология не требует от абонентов использования каких-либо особых опций на своих мобильных устройствах и, согласно заявлению Т-Мобайл, новую услугу смогут без особых проблем подключить более 200 миллионов жителей США.

Доступ к высокоскоростному интернету имеет важное значение для современного общества. Он необходим для работы, образования, коммуникаций, развлечений и многих других областей жизни людей. Однако, несмотря на быстрый рост технологий, по-прежнему во многих регионах мира доступ к высокоскоростному Интернету ограничен или отсутствует.

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Проект Starlink может помочь решить эту проблему, обеспечив доступ к качественному интернету даже в самых отдалённых районах земли. Благодаря партнёрству с T-Mobile, эта возможность становится доступнее для большего числа людей, стирая границы между городскими и сельскими районами и, соответственно способствуя улучшению качества жизни населения в целом.