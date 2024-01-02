В EGS раздают из списка самых ожидаемых релизов 2023 - игру-головоломку Escape Academy.

Компания Epic Games Store начала новый год с бесплатной раздачи игры «Escape Academy», которая была включена в список самых ожидаемых релизов 2023 года. Эта новость была тепло воспринята фанатами приключенческих квестов и головоломок, которые смогут получить эту игру без каких-либо расходов.





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Escape Academy разработана независимой студией Coin Crew Games и издана американской компанией iam8bit. Это приключенческий квест, в котором геймер играет роль студента академии для начинающих специалистов в области побегов из закрытых помещений. Во время учебы в Академии игрок сталкивается со множеством сложных задач и головоломок, которые необходимо решить в течение заданного времени. Цель игры – выполнить все испытания и стать лучшим специалистом в данной области.

Чтобы получить бесплатную копию игры «Escape Academy», необходимо посетить страницу игры в Epic Games Store и нажать кнопку «Получить» - игра автоматически добавится в библиотеку пользователя, где он сможет скачать и установить ее в любое удобное время. Важно отметить, что обычно раздача бесплатных копий игр ограничена по времени. Раздача Escape Academy заканчивается 02.01.2024 в 17:00 (EGS не уточняет часовой пояс).

Отметим, что вообще Escape Academy доступна на персональных компьютерах (Windows) и консолях Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Однако бесплатная раздача доступна только для PC-версии через Epic Games Store. То есть, если у пользователя не Windows, то игру можно только приобрести.

По мнению критиков, Escape Academy является одним из лучших представителей жанра головоломки-приключения 2023 года, поэтому игра очевидно стоит определенного внимания.

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Напомним, недавно была временно доступна в магазине Epic Games Store бесплатная копия Ghostrunner также и для российских пользователей. Выпущенная в октябре прошлого года, игра получила положительные отзывы критиков благодаря уникальной механике и визуализации. Согласно информации, представленной на сайте Epic Games Store, игра была выпущена One More Level и 3D Realms совместно с 505 Games. По состоянию на 2 января 2024 г. акция по бесплатной раздаче завершена.