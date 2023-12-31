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Gorovic
Steam Deck от компании Valve с 512 ГБ памяти стоит дешевле, чем с 64 ГБ
Портативная консоль в топовой конфигурации была замечена по недорогой цене в российском интернет магазине.

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Одна из лучших Steam Deck от компании Valve с 512 ГБ в топовой конфигурации была замечена в российском маркетплейсе по недорогой цене, тогда как другие розничные торговцы продают даже 64 ГБ версию по более высокой цене. В отличие от версии с OLED-дисплеем, эта версия оснащена NVMe SSD-памятью вместо медленной eMMC, при этом стоимость значительно ниже. Хотя между IPS и OLED-вариантами нет разницы в производительности, основные отличия заметны только в дисплее и несколько увеличенной по времени автономности.

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Steam Deck - это потенциальная замена компьютера для 2023 года, которая поддерживает все современные игры, имеет удобное управление, красивый внешний вид и может использоваться как персональный компьютер для работы с помощью док-станции. Он представляет собой оптимальный вариант для заядлых игроков на ПК и не только.


Ниже приведены некоторые характеристики Steam Deck

Процессор AMD с четырьмя ядрами и восемью потоками, построенный на архитектуре Zen 2 с частотой от 2,4 до 3,5 ГГц (производительность до 448 GFLOPs FP32).

Восьмиядерный графический процессор RDNA 2 с частотой от 1 до 1,6 ГГц (производительность 1,6 TFLOPs FP32).

16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 (5500 MT/s, четыре канала, 32-разрядная шина).

512 ГБ NVMe SSD с поддержкой карты microSD.

Дисплей 7 дюймов при разрешении 1280x800px, формат 16:10, IPS-матрица с частотой обновления 60 Гц.

Интерфейс: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, USB Type-C 3.2 второго поколения совместимый с DisplayPort.

Автономность: 40 Вт*ч, от 2 до 8 часов в зависимости от игры.


Другие особенности включают поддержку док-станции, вывод изображения на внешние мониторы с разрешением до 4K при 120 Гц или 8K при 60 Гц, поддержка Steam OS 3.0, а также возможность установки Windows 10 и других операционных систем, есть поддержка установки игр от сторонних магазинов, сообщает издание mail.ru.

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Среди достоинств Steam Deck можно отметить очень хорошую производительность. Основным недостатком является то, что у некоторых пользователей возникают проблемы с регистрацией учетной записи в Steam. Цена Steam Deck на Озоне сейчас составляет 43 561 рубль (версия на 512 ГБ).

#steam deck #портативная консоль #valve с 512 гб
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