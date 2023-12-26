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Gorovic
Samsung откладывает начало производства чипов в США
Медлительность администрации Байдена в предоставлении финансовой поддержки мешает проектам по производству чипов на территории США

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Компания Samsung отложила планы массового производства на своем новом заводе по сборке микросхем в США, что потенциально может нанести еще один удар по амбициям администрации Байдена по увеличению внутренних поставок полупроводников.

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Массовое производство на планируемом заводе в Тейлоре (штат Техас) стоимостью 17 миллиардов долларов начнется в 2025 году, сообщает издание Seoul Economic Daily со ссылкой на выступление президента литейного бизнеса Samsung Чхве Сиёнга на отраслевом мероприятии в Сан-Франциско.

Однако ранее Samsung заявляла, что завод начнет производство во второй половине 2024 года, когда объявила об инвестициях в 2021 году. Представитель компании заявил, что компания не может сейчас подтвердить график производства.

Отчет последовал за более ранним решением более крупного конкурента Samsung, компании Taiwan Semiconductor, отложить производство на своем новом заводе в Аризоне до 2025 года со следующего года из-за нехватки опытных строителей и техников по установке оборудования.

Любая задержка на американских площадках, которыми управляют два ведущих мировых производителя чипов по контракту, станет неудачей в реализации грандиозного плана президента США Джо Байдена по увеличению производства чипов на американской земле, чтобы избежать будущих перебоев в поставках, таких как, например, дефицит в 2021 году, который стоил компаниям сотен миллиардов упущенных доходов.

Изменения в планах TSMC и Samsung будут означать, что их новые заводы стоимостью в десятки миллиардов долларов могут быть запущены в эксплуатацию только после президентских выборов в США в следующем году. Проблемы с экологическими разрешениями в США и медлительность администрации Байдена в предоставлении финансовой поддержки мешают проектам по производству чипов.

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Спустя более года после того, как Байден подписал Закон о чипах, пообещав 100 миллиардов долларов на поддержку новых заводов по производству полупроводников в США, его правительство предоставило один грант в размере всего 35 миллионов долларов американскому филиалу британской аэрокосмической компании BAE Systems Plc.

#сша #байден #чипы #микросхемы
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