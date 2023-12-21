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Gorovic
Philips отзывает медицинское оборудование из-за риска взрыва
Компания Philips со штаб-квартирой в Амстердаме отзывает 340 систем МРТ по всему миру.

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Компания Royal Philips NV отзывает устройства МРТ, поскольку Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выявило проблемы и выражает обеспокоенность по поводу риска взрыва. Данный факт усугубляет и другие проблемы компании, поскольку она ведет судебные разбирательства по поводу оборудования для апноэ во сне.

Голландский производитель медицинского оборудования добровольно отозвал свою систему магнитно-резонансной томографии Panorama 1.0T HFO из-за проблемы, связанной с чрезмерным повышением давления газообразного гелия. В худшем случае это может привести к взрыву с достаточной силой, что приведет как минимум к материальному ущербу или травмам, говорится в заявлении Philips.

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Инвестиционный рынок моментально прореагировал и акции компании упали на 2,7%, и торговались на 1,9% ниже по цене €20,9 ($22,8) по состоянию на 9:48 утра сегодняшнего дня в Амстердаме.

FDA отнесло отзыв к классу I, самому серьезному типу, добавив, что был зарегистрирован один случай взрыва. Компания заявила, что инцидент произошел во время «процедуры, в ходе которой, как сообщается, не были соблюдены рекомендации Philips».

Это заявление усугубляет давнюю историю с отзывами продуктов Philips для терапии сна. Уже более двух лет компания систематически отзывает некоторые медицинские устройства, связанные с распадом шумопоглощающей пены. Отметим, что с тех пор, как в июне 2021 года компания впервые сообщила о проблемах с качеством некоторых товаров для сна и ухода за дыхательными путями, ее акции упали более чем на 50%.

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Однако в компании Philips заявили, что на сегодняшний день не поступало сообщений о травмах пациентов или серьезном вреде для самого устройства. Фирма уведомила всех своих клиентов в США и планирует завершить проверки отозванной системы в 2023 году.

#philips #мрт
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