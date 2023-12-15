Изменение в инструменте Google Maps означает, что компания больше не будет запоминать данные местоположения.

Google меняет свой инструмент Google Maps. Компания больше не будет иметь доступа к истории индивидуальных местоположений пользователей, что лишает ее возможности реагировать на ордера правоохранительных органов, которые запрашивают данные обо всех, кто находился в непосредственной близости от места преступления.

реклама



Согласно сообщению в официальном блоге, Google меняет функцию истории местоположений на Картах Google. Эта функция, которая, по словам Google, теперь будет отключена по умолчанию, помогает пользователям запомнить историю, где они были. В четверг компания заявила, что для пользователей, у которых эта функция включена, данные о местоположении вскоре будут сохраняться непосредственно на устройствах пользователей, что блокирует возможность Google видеть их и, как следствие, блокирует возможность правоохранительных органов требовать эту информацию от Google.

«Информация о вашем местонахождении является личной», — заявил в своем блоге Марло МакГрифф, директор по продукту Google Maps. «Мы стремимся сохранить его в безопасности, конфиденциальности и под вашим контролем».

Изменение произошло через три месяца после расследования Bloomberg Businessweek, которое показало, что полиция по всей территории США все чаще использует ордера для получения данных о местоположении от Google, даже для ненасильственных случаев и даже для людей, которые не имеют никакого отношения к преступлению.

«Время пришло», - сказала Дженнифер Линч, главный юрисконсульт Electronic Frontier Foundation, некоммерческой организации из Сан-Франциско, которая защищает цифровые гражданские свободы. «Мы призывали Google внести эти изменения в течение многих лет, и я думаю, что это здорово для пользователей, потому что это означает, что они могут, наконец, воспользоваться такими функциями, как история местоположений, не опасаясь, что полиция получит доступ ко всем этим данным».

Google заявила, что будет постепенно внедрять изменения в течение следующего года на собственных мобильных операционных системах Android, а также iOS Apple. Пользователи получат уведомление, когда обновление появится в их учетной записи. Компания не сможет ответить полиции и судебным органам на новые ордера по GEO после завершения обновления, в том числе для людей, которые решили сохранить зашифрованные резервные копии данных о своем местоположении в облаке.

«Это победа права на неприкосновенность частной жизни», — сказал Джейк Лаперрук, заместитель директора проекта безопасности и наблюдения в Центре демократии и технологий. Этот шаг подтверждает то, что уже давно обсуждается в судебных тяжбах, связанных с конфиденциальностью: тот факт, что Google может хранить данные в рамках своих бизнес-услуг, не означает, что пользователи согласны на то, чтобы они передавались третьим лицам.

«Замечательно, что Google делает это, но в то же время никто другой не хранит и не собирает данные так, как собственно Google», — сказала Линч, юрист EFF. Кстати, Apple, у которой также есть приложение «Карты», заявила, что технически не может предоставить данные гео-зоны, которые нужны полиции.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Однако есть еще одна проблема, которая беспокоит защитников конфиденциальности - так называемые ордера на обратный поиск по ключевым словам, когда полиция может истребовать у Google предоставить данные о людях, которые искали определенное ключевое слово.