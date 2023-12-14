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Gorovic
Apple представила новую функцию безопасности в iPhone для защиты от воров
Если устройство попадет не в "те" руки, то воспользоваться данными, хранящимися в телефоне, будет невозможно.

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Apple выпускает обновление безопасности iPhone, чтобы не допустить воров к устройству пользователя.

Новая функция служит дополнительным уровнем защиты практических всех личных данных, хранящихся на iPhone, и призвана защитить от преступников, добавляя дополнительные проверочные шаги для доступа к информации.

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Пользователи iPhone в настоящее время могут просматривать конфиденциальную информацию и вносить серьезные изменения в настройки своего телефона с помощью всего лишь пароля, стоящего обычно из четырех- или шестизначной числовой строки. С вводом пароля можно получить доступ к выполнению широкого спектра действий: от разблокировки устройства до просмотра информации о кредитной карте и просмотра всех сохраненных паролей доступа к ресурсам.

Благодаря функции "Stolen Device Protection" пользователи будут защищены, даже если вору удастся узнать пароль. Вместо того, чтобы полагаться на традиционную строку цифр, пользователям новой функции теперь будет предложено ввести биометрические данные через Face ID (сканирование лица) или Touch ID (отпечаток пальца) для доступа к данным или внесения изменений.

Для более критических действий, таких как, изменение пароля Apple ID, добавление или удаление сканирования лица, а также отпечатков пальцев или отключение функции «Найти iPhone» — пользователям будет предложено предоставить биометрические данные, а затем в целях безопасности подождать один час перед повторным вводом биометрических данных для внесения изменений.

«Поскольку различные угрозы для пользовательских устройств продолжают развиваться и совершенствоваться, мы также неустанно работаем над разработкой новых мощных средств защиты для наших пользователей и их данных», — заявил представитель Apple в заявлении для CNN. «В тех редких случаях, когда вор может наблюдать, как пользователь вводит пароль, а затем украсть устройство, функция Stolen Device Protection добавляет новый сложный уровень защиты».

Дополнительные меры безопасности применяются только тогда, когда пользователь находится вдали от привычного места, например работы или дома. Эти местоположения автоматически запоминаются и сохраняются устройством.

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Хотя в настоящее время эта функция доступна только бета-тестировщикам, функция будет доступна всем пользователям iPhone в рамках предстоящего обновления программного обеспечения.

#apple #iphone
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