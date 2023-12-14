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Gorovic
Норвежский танкер повторно подвергся атаке беспилотника хуситов в Красном море
Официальные лица предупреждают, что если международное сообщество не сможет принять меры по прекращению атак хуситов, это сделает Израиль.

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Повстанцы-хуситы с помощью беспилотника во второй раз поразили норвежский танкер в Красном море в понедельник, 11 декабря. А впервые корабль был поражен крылатой ракетой хуситов в воскресенье. Предположительно это была «Кудс-1» -  копия иранской крылатой ракеты «Сумар» или российской Х-55.

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О первом нападении сообщил офис морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Атака произошла поздно вечером в районе Баб-эль-Мандебского пролива, примерно в 15 морских милях к западу от порта Мокка, Йемен.

Находившийся рядом французский фрегат Languedoc уничтожил два дрона, нацеленных на корабль, а в понедельник помог отбить атаку еще одного, нацеленного на норвежский танкер.

Languedoc также заблокировал штурмовую группу хуситов, пытавшуюся захватить норвежский корабль, что объясняет, почему военный корабль также стал их целью. 

Однако сбивать дешевые дроны хуситов обходится слишком дорого. Французский фрегат выпустил 15 ракет Astra, которые сбили три дрона, стоимость каждой ракеты составила 2 миллиона долларов. А в октябре авианосец «Карни» уничтожил три «ракеты наземного нападения» хуситов с помощью ракет SM-2, каждая из них стоит около 2,1 миллиона долларов.


Официальной информации о типах дронов хуситов и крылатых ракет, использованных в этих атаках, нет. Но предположительно, лучшим кандидатом на роль дронов, вероятно, является хуситская «копия» иранского беспилотника  Shahed 136, той же модели, которая была продана Ираном России.

Норвежский танкер MK Strinda перевозил биотопливо и направлялся к Суэцкому каналу. Атака привела корабль к возгоранию, однако экипаж находится в безопасности. Хуситы взяли на себя полную ответственность за нападение, утверждая, что танкер направлялся в Израиль, хотя на самом деле он направлялся к Суэцкому каналу транзитом в Италию. 


Проливы и Красное море являются международными морскими путями, а нападения хуситов на торговые суда не только нарушают Морское право, но и расцениваются как военные действия в общепринятом понимании. При этом и Пентагон, и министерство обороны Франции заявляют, что хуситы действуют как доверенное лицо Ирана.

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Хуситы также запускают крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотники, нацеленные на Израиль, который смог уничтожить поставленные Ираном баллистические ракеты с помощью своих систем ПВО Arrow 2 и Arrow 3.

#хуситы
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