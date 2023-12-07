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Gorovic
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 получит нейропроцессорный модуль
Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 выйдет с блоком NPU и процессором Intel поколения Meteor Lake.

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Стало известно об одной из первых моделей ноутбука, работающего на базе еще не выпущенных процессоров Intel Meteor Lake со встроенным нейропроцессорным модулем. Это Galaxy Book 4, произведенный компанией Samsung.


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Ноутбуки серии Galaxy Book 4 работают на базе новых процессоров Intel последнего поколения Meteor Lake. Они являются первыми чипами Intel, оснащенными отдельным нейропроцессорным блоком (NPU, Neural Processing Unit). Этот сопроцессор оптимизирован для эффективного выполнения задач в области искусственного интеллекта. К таким задачам относятся: обработка фото и видео, идентификация по голосу и лицу, а также индивидуализация контента в приложениях. Можно использовать данный модуль для собственных целей, например, для локальной установки генератора изображений Stable Diffusion.

Компания Intel продемонстрировала возможности своего нейропроцессорного блока (NPU), который смог выполнить эталонную задачу в рамках программы Stable Diffusion всего за 20.7 секунды. Для сравнения, интегрированный графический процессор (GPU) выполнил ту же задачу за 14.5 секунды. Однако, NPU понадобилось всего 10 ватт мощности, в то время как GPU потребовалось 37 Вт мощности. Также возможно объединение усилий обоих компонентов для выполнения задачи за 11.3 секунды с энергопотреблением 30 ватт, сообщает сайт 4pda.


Компания Apple оснащает свои MacBook собственным нейропроцессорным блоком под названием Neural Engine. Однако, подобные сопроцессоры получили большее распространение в смартфонах. Первым "яблочным" устройством со встроенным нейропроцессором был iPhone X, работающий на базе чипа Apple A11. В то время функции нейропроцессора использовались только для системы распознавания лица Face ID. Впоследствии, функционал Neural Engine был расширен, включая обработку изображений и выполнение некоторых функций Siri, подбор подходящих слов во время набора текста и рекомендации контента в приложениях от Apple.

Интересно, что Qualcomm также начал оснащать свою продукцию нейропроцессорными блоками. Например, сопроцессор Hexagon, используемый в Snapdragon 8 Gen 3, позволяет запускать мультимодальные генеративные модели искусственного интеллекта, содержащие 10 миллиардов параметров, прямо в смартфоне, который способен генерировать до 20 токенов (от 80 до 100 символов) в секунду с использованием текстовой модели Llama 2.


Что еще известно о серии ноутбуков Galaxy Book 4

Есть предположения, что нейропроцессорный блок будет использоваться в новых ноутбуках корейского технологического гиганта Samsung для их собственной ИИ-системы Samsung Gauss. Эта технология позволяет работать с контентом, составлять заметки и письма, переводить текст, генерировать и масштабировать изображения.

Ожидается, что всего в серии Galaxy Book 4 будут представлены пять моделей ноутбуков, включая трансформеры с раскладкой на 360 градусов. Характеристики этих ноутбуков были опубликованы на сайте Windows Report две недели назад. Анонс серии Galaxy Book 4 произойдет в конце декабря 2023 года.

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Впервые о ноутбуке Galaxy Book 4 рассказал пользователь X @Tech_Reve, который он лично обнаружил у стороннего китайского продавца GooFish. Процессор имеет 16 ядер в конфигурации 6+8+2, 22 потока, базовую тактовую частоту 3,8 ГГц с возможностью повышения тактовой частоты до 4,8 ГГц, 24 МБ кэш-памяти третьего уровня и TDP 28 Вт.

#intel #meteor lake #npu #samsung galaxy book 4
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