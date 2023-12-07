Ноутбук Samsung Galaxy Book 4 выйдет с блоком NPU и процессором Intel поколения Meteor Lake.

Стало известно об одной из первых моделей ноутбука, работающего на базе еще не выпущенных процессоров Intel Meteor Lake со встроенным нейропроцессорным модулем. Это Galaxy Book 4, произведенный компанией Samsung.





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Ноутбуки серии Galaxy Book 4 работают на базе новых процессоров Intel последнего поколения Meteor Lake. Они являются первыми чипами Intel, оснащенными отдельным нейропроцессорным блоком (NPU, Neural Processing Unit). Этот сопроцессор оптимизирован для эффективного выполнения задач в области искусственного интеллекта. К таким задачам относятся: обработка фото и видео, идентификация по голосу и лицу, а также индивидуализация контента в приложениях. Можно использовать данный модуль для собственных целей, например, для локальной установки генератора изображений Stable Diffusion.

Компания Intel продемонстрировала возможности своего нейропроцессорного блока (NPU), который смог выполнить эталонную задачу в рамках программы Stable Diffusion всего за 20.7 секунды. Для сравнения, интегрированный графический процессор (GPU) выполнил ту же задачу за 14.5 секунды. Однако, NPU понадобилось всего 10 ватт мощности, в то время как GPU потребовалось 37 Вт мощности. Также возможно объединение усилий обоих компонентов для выполнения задачи за 11.3 секунды с энергопотреблением 30 ватт, сообщает сайт 4pda.



Компания Apple оснащает свои MacBook собственным нейропроцессорным блоком под названием Neural Engine. Однако, подобные сопроцессоры получили большее распространение в смартфонах. Первым "яблочным" устройством со встроенным нейропроцессором был iPhone X, работающий на базе чипа Apple A11. В то время функции нейропроцессора использовались только для системы распознавания лица Face ID. Впоследствии, функционал Neural Engine был расширен, включая обработку изображений и выполнение некоторых функций Siri, подбор подходящих слов во время набора текста и рекомендации контента в приложениях от Apple.

Интересно, что Qualcomm также начал оснащать свою продукцию нейропроцессорными блоками. Например, сопроцессор Hexagon, используемый в Snapdragon 8 Gen 3, позволяет запускать мультимодальные генеративные модели искусственного интеллекта, содержащие 10 миллиардов параметров, прямо в смартфоне, который способен генерировать до 20 токенов (от 80 до 100 символов) в секунду с использованием текстовой модели Llama 2.



Что еще известно о серии ноутбуков Galaxy Book 4

Есть предположения, что нейропроцессорный блок будет использоваться в новых ноутбуках корейского технологического гиганта Samsung для их собственной ИИ-системы Samsung Gauss. Эта технология позволяет работать с контентом, составлять заметки и письма, переводить текст, генерировать и масштабировать изображения.

Ожидается, что всего в серии Galaxy Book 4 будут представлены пять моделей ноутбуков, включая трансформеры с раскладкой на 360 градусов. Характеристики этих ноутбуков были опубликованы на сайте Windows Report две недели назад. Анонс серии Galaxy Book 4 произойдет в конце декабря 2023 года.

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Впервые о ноутбуке Galaxy Book 4 рассказал пользователь X @Tech_Reve, который он лично обнаружил у стороннего китайского продавца GooFish. Процессор имеет 16 ядер в конфигурации 6+8+2, 22 потока, базовую тактовую частоту 3,8 ГГц с возможностью повышения тактовой частоты до 4,8 ГГц, 24 МБ кэш-памяти третьего уровня и TDP 28 Вт.