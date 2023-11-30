OnePlus 12 чипом Snapdragon 8 Gen 2 - самый мощный смартфон 2023 года? Устройство устанавливает рекорд AnTuTu.

Смартфон OnePlus 12 побил все рекорды в тесте бенчмарка AnTuTu, получив выдающиеся более 2 миллион баллов. Это событие сделало новое устройство потенциальным претендентом на звание самого быстрого и производительного смартфона 2023 года, сообщается в последнем отчете GSMArena.

OnePlus 12 набрал впечатляющие 2333033 балла в тесте AnTuTu v10. По всей вероятности, это самая высокая оценка AnTuTu, которую мы когда-либо видели.

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Оценка составляет 533 566 для ЦП, 904 961 для графического процессора, 538 511 для MEM и 355 995 для UX. Также сообщается, что OnePlus 12 имеет мощное охлаждение для достижения такого уровня производительности.

Более того, по словам Ли Цзе (Li Jie), президента OnePlus China, компания предварительно сотрудничала с разработчиками игр и производителями чипов для оптимизации игровой производительности на OnePlus 12. Сюда вошло тестирование таких игр, как Genshin Impact и Honor of Kings, в течение двух часов в условиях максимальной нагрузки, что обеспечило плавный и стабильный игровой процесс.

OnePlus 12 также может похвастаться дисплеем с пиковой яркостью 4500 nits, самым высоким показателем среди всех смартфонов на сегодняшний день. Это означает, что экран легко останется видимым даже при ярком солнечном свете.

Типстер Digital Chat Station также сообщил, что телефон будет иметь специальный чип дисплея P1 и точный алгоритм калибровки на уровне пикселей, разработанный Oppo, чтобы улучшить качество, яркость и эффективность дисплея.

Кроме того, OnePlus продвигает камеру телефона как самый мощный флагман обработки изображений в истории компании. В частности, OnePlus 12 оснащен тройной задней камерой с основным датчиком Sony LYT-808 на 50 МП, перископической телеобъективом Omnivision O64B на 64 МП и телеобъективом. Сверхширокоугольный объектив Sony IMX581 с разрешением 48 МП.

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Более подробная информация о OnePlus 12 и его характеристиках будет раскрыта во время его презентации в Китае 5 декабря. Ожидается, что глобальная презентация состоится 24 января 2024 года.