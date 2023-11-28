Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
NVIDIA планирует доминировать на рынках ИИ за счет использования памяти HBM
NVIDIA начнет внедрение HBM3e в 1 квартале 2024 года с Hopper H200, а HBM4 ожидается к 2026 году. Также собирается отдать значительную часть своих заказов на HBM Samsung.

реклама

Согласно маркетинговым исследованиям, NVIDIA собирается отдать значительную часть своих заказов на HBM корейскому гиганту Samsung, поскольку обе компании начинают развивать деловые связи, которые могут оказаться жизненно важными для индустрии искусственного интеллекта.

Похоже, что индустрия HBM сосредоточилась вокруг NVIDIA, поскольку аналитическая компания TrendForce, проведя исследование рынка, выяснила, что заказы NVIDIA на ИИ доминируют над поставками HBM текущего и следующего поколения.

реклама


Что касается сотрудничества NVIDIA и Samsung. Еще в сентябре сообщалось, что Samsung удалось завоевать доверие экспертного центра Team Green, пройдя множество квалификационных проверок для своих HBM-продуктов. Теперь аналитики из TrendForce сообщают, что Samsung может завершить этот процесс к декабрю, а заказы начнут поступать с начала следующего года. Потенциально Samsung может взять на себя ответственность за выпуск графических процессоров AI текущего поколения, таких как H100 и A100 с высокими требованиями.


Помимо HBM3, на подходе стандарт следующего поколения HBM3e - отраслевые источники сообщают, что такие поставщики, как Micron, SK Hynix и Samsung, уже начали процесс тестирования HBM3e, и, по слухам, решающий результат может быть достигнут где-то в 2024 году. Вкратце напомним, что дебют HBM3e ожидается в графических процессорах NVIDIA Blackwell AI, которые, опять же по слухам, будут представлены во втором квартале 2024 года. Что касается производительности, то она значительно увеличится в расчете на ватт за счет использования конструкции чиплета. Чиплет - это микросхема, которая разработана специально для работы вместе с другими себе подобными микросхемами.

Как отмечается, у NVIDIA много планов на 2024 год, поскольку компания уже анонсировала графический процессор H200 Hopper, массовое внедрение которого ожидается в следующем году, а затем представила графические процессоры искусственного интеллекта B100 "Blackwell", которые будут основаны на технологии памяти HBM3e.

Помимо традиционного пути, NVIDIA, по слухам, также представит процессоры на базе ARM для сегмента ИИ, что позволит диверсифицировать рынки и усилить конкуренцию. Ожидается, что Intel и AMD также представят свои решения в области ИИ, среди которых можно выделить графические процессоры нового поколения AMD Instinct и ускорители ИИ Gaudi от Intel, оснащенные памятью HBM3e.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Наконец, TrendForce дает краткое изложение того, чего мы можем ожидать от HBM4, особенно учитывая тот факт, что будущий стандарт памяти будет полным обновлением с точки зрения конфигураций встроенных кристаллов, поскольку ходят слухи, что базовый логический кристалл впервые будет содержать пластину, изготовленную по 12-нм техпроцессу, и будет выступать в качестве драйвера трехмерной DRAM/GPU, создавая среду для совместной работы среди литейных предприятий и поставщики памяти. Ожидается, что HBM4 ознаменует переход к следующему поколению с точки зрения вычислительной мощности и может стать ключом к будущим прорывам в индустрии искусственного интеллекта.

#nvidia #hbm #искуственный интелект #hbm3e
Источник: trendforce.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Цены на флагманские видеокарты Nvidia RTX 4090 взлетели до рекордной отметки
Старые видеокарты RTX 3080 переделывают в Китае в ускорители ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
41
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
36
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
27
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
11
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
12
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
3
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
3
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
4
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
dYdX разблокирует 150 млн биржевых токенов 1 декабря
1
Робот с искусственным интеллектом придумал, как добыть кислород на Марсе
13
Морскую систему РБУ-6000 "Смерч-2" установили на шасси Урала и создали ракетно-бомбовый гибрид
+
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
2
На Украине замечена БМП-1 ВСУ с боевым модулем Копьё
+
Память типа HBM4 выйдет на рынок не ранее 2026 года
+
Guardian: Российские силы РЭБ столь высокоэффективны из-за британских комплектующих
6
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
1
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
7
Binance проведет делистинг нескольких валютных пар
+
Россия утяжеляет свои старые танки Т-62 тоннами дополнительной брони
3

Популярные статьи

Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
321
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
27
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
1
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
2
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
9
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
13
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
19
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
33
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
1
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2

Сейчас обсуждают

Игорь Маскаев
23:09
Какие вы жалкие.. кто-то где то написал что ракета имба и теперь всех победим и всё "всем куськину мать покажем!", "дааа, вот Китай нашу мощь признает!". И никто даже не полезет смотреть что это Sohu ...
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
REY_B_
23:00
Советский "Буран" на автопилоте как бы в Космос слетал, вернулся и сел. Так что сейчас всем лётчикам больших самолётов прямо приписано садиться на автопилоте. И это даже уже официальная проблема, что ...
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
ev_rus
22:59
Один ни один корабль в море не воин, плюс против коллективного западного дурачья. На урине то видимо уже даже катеров не осталось, куда там до чего то крупного.
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
ev_rus
22:57
Уже давно сидишь, по уши в Трухе. Пока в России эти производства по регионам пашут в три смены. Ну а что, далеко ходить даже не надо, жопу поднять, да с укр территории пройти немного через границу, Бе...
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
REY_B_
22:56
Да не вопрос. - Если кто-то сможет удержать книгу на острие карандаша, когда его толкают под локоть, то и самолёт он посадит. Процесс примерно тот же "удержать предмет на силе, направленной снизу.". И...
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
Infarcire
22:55
Как хорошо что чуть больше года назад взял себе ее за 130)))
Цены на флагманские видеокарты Nvidia RTX 4090 взлетели до рекордной отметки
Алексей Кудрявцев
22:54
б/у
Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
ev_rus
22:54
То ли дело "сначала были украинцы", куски асфальта, стиралки и банки с огурцами. Про фейковую Бучу вообще уж ленивый в мире не удивился.
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
Алексей Кудрявцев
22:53
Причем тут дым, если врм на подобных матерях в красной зоне долбится даже на лоу процессорах и напруга автоматом занижается?
Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
Алексей Кудрявцев
22:49
Согласен. Полный мусор сборка в посте. Брать проц за коня, и мать, которая зарежет ему частоты раскалившись докрасна - верх гениальности. Многие игры даже в фулхд давно потребляют тонну оперативы, осо...
Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем