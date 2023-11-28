NVIDIA начнет внедрение HBM3e в 1 квартале 2024 года с Hopper H200, а HBM4 ожидается к 2026 году. Также собирается отдать значительную часть своих заказов на HBM Samsung.

Согласно маркетинговым исследованиям, NVIDIA собирается отдать значительную часть своих заказов на HBM корейскому гиганту Samsung, поскольку обе компании начинают развивать деловые связи, которые могут оказаться жизненно важными для индустрии искусственного интеллекта.

Похоже, что индустрия HBM сосредоточилась вокруг NVIDIA, поскольку аналитическая компания TrendForce, проведя исследование рынка, выяснила, что заказы NVIDIA на ИИ доминируют над поставками HBM текущего и следующего поколения.

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Что касается сотрудничества NVIDIA и Samsung. Еще в сентябре сообщалось, что Samsung удалось завоевать доверие экспертного центра Team Green, пройдя множество квалификационных проверок для своих HBM-продуктов. Теперь аналитики из TrendForce сообщают, что Samsung может завершить этот процесс к декабрю, а заказы начнут поступать с начала следующего года. Потенциально Samsung может взять на себя ответственность за выпуск графических процессоров AI текущего поколения, таких как H100 и A100 с высокими требованиями.



Помимо HBM3, на подходе стандарт следующего поколения HBM3e - отраслевые источники сообщают, что такие поставщики, как Micron, SK Hynix и Samsung, уже начали процесс тестирования HBM3e, и, по слухам, решающий результат может быть достигнут где-то в 2024 году. Вкратце напомним, что дебют HBM3e ожидается в графических процессорах NVIDIA Blackwell AI, которые, опять же по слухам, будут представлены во втором квартале 2024 года. Что касается производительности, то она значительно увеличится в расчете на ватт за счет использования конструкции чиплета. Чиплет - это микросхема, которая разработана специально для работы вместе с другими себе подобными микросхемами.

Как отмечается, у NVIDIA много планов на 2024 год, поскольку компания уже анонсировала графический процессор H200 Hopper, массовое внедрение которого ожидается в следующем году, а затем представила графические процессоры искусственного интеллекта B100 "Blackwell", которые будут основаны на технологии памяти HBM3e.

Помимо традиционного пути, NVIDIA, по слухам, также представит процессоры на базе ARM для сегмента ИИ, что позволит диверсифицировать рынки и усилить конкуренцию. Ожидается, что Intel и AMD также представят свои решения в области ИИ, среди которых можно выделить графические процессоры нового поколения AMD Instinct и ускорители ИИ Gaudi от Intel, оснащенные памятью HBM3e.

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Наконец, TrendForce дает краткое изложение того, чего мы можем ожидать от HBM4, особенно учитывая тот факт, что будущий стандарт памяти будет полным обновлением с точки зрения конфигураций встроенных кристаллов, поскольку ходят слухи, что базовый логический кристалл впервые будет содержать пластину, изготовленную по 12-нм техпроцессу, и будет выступать в качестве драйвера трехмерной DRAM/GPU, создавая среду для совместной работы среди литейных предприятий и поставщики памяти. Ожидается, что HBM4 ознаменует переход к следующему поколению с точки зрения вычислительной мощности и может стать ключом к будущим прорывам в индустрии искусственного интеллекта.