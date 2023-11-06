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Gorovic
Новые процессоры Apple M3 - кому стоит обновиться прямо сейчас
Сравниваем процессоры Apple M3 с предшественниками M2 и M1 и идем в ногу с технологиями.

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Технологии меняются быстрее, чем ты успеваешь съесть пиццу, и Apple точно знает, как создавать хайп вокруг своих продуктов. Вот и нашли они что-то новенькое – процессоры M3. Ну и что же в них такого крутого, спросите вы? Ответим.

Вот первое отличие, которое вам точно понравится. M3 используют новую улучшенную архитектуру, которая делает их намного быстрее и эффективнее. Разницу заметим сразу, особенно если раньше использовали M2 или M1. Теперь можем кодить свои проекты гораздо быстрее, а главное - большие задачи не превратят наш ноут в простой тостер!

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Далее, друзья, говорим о графике. Если ты геймер или профи в редактировании видео, эти процессоры тебе придутся по вкусу. Apple M3 имеют крутое графическое ядро, способное справиться с самыми требовательными играми и редактированием видео в высоком разрешении. Геймеры, вы только представьте, что можно будет запускать игры с полными потрохами на максимальных настройках, аромат победного супа уже в воздухе!

А что же еще? А вот энергоэффективность – еще одна причина, ради которой стоит обновляться. M3 потребляют меньше энергии, поэтому твой любимый гаджет будет работать дольше без подзарядки. Пошел в кафе, на прогулку, по делам, а твой верный ноут всегда на ходу и готов к работе. Улетно, правда?

И, наконец, подводим черту – новейшие технологии в M3. Здесь уж Apple не стесняется, да. M3 оснащены всем необходимым, чтобы поддерживать самые передовые технологии, какие только есть на рынке. Нейросети? Легко. Машинное обучение? Без проблем. И да, они даже поддерживают Thunderbolt, чтобы ты имел возможность подключать внешние мониторы и другие приблуды с высокой скоростью передачи данных. Ты уже представил, какой мощный ПК ты собрал? Хочется сидеть и кайфовать только от мысли об этом!

В чем итог истории? Обновляться или не обновляться – вот в чем вопрос. Но я бы настоятельно рекомендовала обновиться до процессора M3, если есть возможность. M3 предлагает значительные улучшения в производительности, графике, энергоэффективности и поддержке новейших технологий. Это значит, что вы сможете получить максимальное удовольствие от игр, редактирования видео и выполнения других требовательных задач, а также продлить время работы вашего ноутбука без зарядки.

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А ещё подумайте, если вам хватает производительности вашего текущего устройства и вы не планируете выполнять ресурсоемкие задачи, то, возможно, обновление не является сиюминутной необходимостью.

#apple m1 #apple m2 #apple m3
Источник: iphones.ru
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