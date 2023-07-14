Компания Electronic Arts (EA) официально объявила о выходе своей новой футбольной игры EA Sports FC 24. Выход игры, которая будет доступна как для консолей, так и для ПК, намечен на 29 сентября.

Благодаря целому ряду новых возможностей и обновлений, EA Sports FC 24 обещает стать интересным дополнением к игровой франшизе EA Sports. В игре будут представлены традиционные однопользовательские и многопользовательские режимы, но центральным элементом игры станет новый "Режим 24/7", который позволит игрокам управлять своей командой в режиме реального времени. Этот уникальный игровой режим позволяет игрокам смоделировать целый сезон за 24 часа, что дает им возможность пройти несколько сезонов за более короткий срок.

фото: operationsports.com

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EA Sports FC 24 также включает новый режим "Сезон профессионального клуба", который позволяет игрокам участвовать в матчах виртуальной профессиональной лиги. Эта функция позволяет игрокам создавать свои собственные команды и соревноваться с другими игроками в режиме онлайн.

Одной из заметных новых функций игры является "Динамичный матч ", который придает игре дополнительный уровень реалистичности. Эта функция объединяет такие элементы, как новые анимации, комментарии и улучшенные эффекты толпы, что позволяет создать более захватывающие впечатления от игры.

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EA Sports FC 24 будет доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК. Это одна из нескольких игр EA, которые выйдут в этом году, включая Madden 22 и NHL 22.