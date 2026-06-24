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techbaza
Netflix представил линейку мультфильмов и аниме на фестивале в Анси
На фестивале в Анси Netflix объявил даты декабрьских анимационных релизов.
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Стриминговый сервис Netflix на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси представил график релизов и новые подробности анимационных проектов. Компания сообщила, что в 2025 году ежемесячная аудитория анимационного контента на платформе составила 130 млн пользователей, а просмотры аниме достигли 1,5 млрд.

Научно-фантастический нуар-фильм Брэда Бёрда под названием «Рэй Ганн» выйдет на платформе 18 декабря 2026 года. Этот проект, созданный студией Skydance Animation, переносит зрителя в альтернативный 1939 год. В центре сюжета — детектив Рэймонд Ганн, который занимается расследованием загадочного дела. Роли озвучили Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон и Том Уэйтс. Еще одним декабрьским релизом станет анимационная лента «Среди волн» (In Waves) режиссера Фуонг Май Нгуен по графическому роману Эйджея Дунго, запланированная к выходу на 11 декабря 2026 года.

Skydance Media

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В сегменте сериалов Netflix представил концепт-арты проекта «Охотники за привидениями: Ночная смена» (Ghostbusters: Night Shift). Действие анимационного сериала происходит в 1994 году — в хронологическом промежутке между оригинальными картинами 1980-х годов и сиквелами 2020-х. Исполнительными продюсерами выступают Джейсон Райтман, Гил Кинан и Дэн Эйкройд, а выход намечен на 2027 год. На февраль 2027 года также запланирована премьера аниме-адаптации манги «The One Piece» от WIT Studio. Ближайшим анимационным релизом платформы станет комедийный сериал Рики Джервейса «Уличные коты» (Alley Cats), который выйдет 7 августа 2026 года. Кроме того, на 2 ноября 2026 года назначен дебют картины «Шаги» (Steps) от режиссера Элис Тзу и продюсерской компании Эми Полер.

#netflix
Источник: hollywoodreporter.com
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