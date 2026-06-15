Интерес к космосу в кинематографе конца двадцатого века породил удивительное разнообразие жанров и визуальных решений. Режиссеры того времени не боялись экспериментировать с практическими эффектами и мрачными сюжетами, создавая запоминающиеся миры. Ниже представлена подборка отличных космических приключений той эпохи.

Список составлен по принципу постепенного роста зрительской любви и авторитета картин. Все выбранные ленты расположены строго в порядке возрастания их оценок на Кинопоиске, от спорных, но любимых в узких кругах проектов до признанных народных хитов. Каждый найдет здесь историю по душе.

8. Космические дальнобойщики (Space Truckers, 1996)

реклама





Pachyderm Production

Кинопоиск: 6.7

Вольный водитель Джон Кэньон перевозит грузы на отдаленные планеты и всеми силами пытается уберечь свое дело от поглощения жадной корпорацией. Ради сохранения финансовой независимости и крупных денег он соглашается тайно доставить подозрительный контейнер. Чтобы успеть вовремя, герою приходится срезать путь через опасные сектора галактики, где промышляют безжалостные космические пираты.

реклама





Картина привлекает своей хулиганской атмосферой, карикатурными злодеями и нарочито нелепым, грубым дизайном межзвездного транспорта. Поклонники любят ленту за обилие черного юмора и смелость создателей, превративших классический сюжет о дорожных приключениях в дикое и веселое зрелище.

7. Затерянные в космосе (Lost in Space, 1998)

New Line Cinema

Кинопоиск: 6.8

В будущем ресурсы Земли истощаются, и человечеству грозит неминуемая гибель. Семья выдающегося ученого отправляется в долгий полет на новейшем корабле, чтобы подготовить к заселению далекую пригодную планету. Однако нанятый корпорацией диверсант устраивает саботаж на борту, из-за чего судно теряет ориентиры и улетает в неизведанную глубь космоса.

реклама





Проект запоминается яркими спецэффектами конца девяностых, харизматичным злодеем в исполнении Гари Олдмана и духом старой доброй семейной фантастики. Это классическое приключение, где высокие технологии соседствуют с простыми и понятными конфликтами между родителями и детьми.

6. Сквозь горизонт (Event Horizon, 1997)

Paramount Pictures

Кинопоиск: 6.9

Экипаж спасательного корабля летит к Нептуну, где внезапно обнаруживается пропавший семь лет назад звездолет, способный перемещаться быстрее скорости света. Спасатели надеются найти выживших и выяснить причины таинственного исчезновения судна. Поднявшись на борт, команда понимает, что экспериментальный двигатель открыл врата в место, превосходящее по кошмару любые человеческие фантазии.

реклама





Фильм держит в сильном напряжении благодаря гнетущей, вязкой атмосфере безысходности и ловкому смешению космической фантастики со сверхъестественным ужасом. Поклонники любят его за мрачную эстетику, пугающий дизайн внутренних отсеков корабля и леденящую кровь актерскую игру Сэма Нилла.

5. Столкновение с бездной (Deep Impact, 1998)

Paramount Pictures

Кинопоиск: 7.0

Юный астроном-любитель открывает гигантскую комету, которая движется по траектории прямого столкновения с Землей. Спустя время правительство снаряжает экспедицию на космическом корабле «Мессия», призванную взорвать небесное тело ядерными зарядами. Попытка проваливается, комета раскалывается на две смертоносные части, а человечеству остается лишь несколько месяцев на спасение.

Кино подкупает своей приземленностью, упором на личные человеческие трагедии и психологизм, а не на пустые взрывы. Зрители отмечают трогательные сюжетные линии обычных людей, вынужденных прощаться с близкими перед лицом неминуемого конца света.

4. В поисках Галактики (Galaxy Quest, 1999)

DreamWorks Pictures

Кинопоиск: 7.1

Бывшие звезды некогда популярного фантастического сериала перебиваются случайными заработками, выступая на встречах с преданными фанатами. Их унылые будни прерываются появлением настоящих инопланетян, которые приняли трансляции старого шоу за реальные исторические хроники. Пришельцы забирают незадачливых актеров на боевой звездолет, чтобы те помогли им выиграть войну с жестоким космическим тираном.

Проект выделяется своей легкой иронией, отличным юмором и тонкими пародиями на популярные космические франшизы. Фильм дарит ощущение теплого комедийного приключения, где непутевым героям приходится учиться быть настоящей командой в реальной экстремальной обстановке.

3. Звёздный путь: Первый контакт (Star Trek: First Contact, 1996)

Paramount Pictures

Кинопоиск: 7.1

Враждебная кибернетическая раса боргов отправляет свой корабль в прошлое Земли, чтобы предотвратить исторический момент первого полета людей на сверхсветовой скорости и их контакт с инопланетянами. Капитан Пикар вместе с экипажем звездолета «Энтерпрайз» устремляется в погоню сквозь временную воронку. Им предстоит не только дать бой захватчикам на борту собственного судна, но и проследить за тем, чтобы запуск первой варп-ракеты состоялся в назначенный срок.

Картина признана одной из самых динамичных и мрачных во всей франшизе, предлагая зрителю захватывающий фантастический экшен и противостояние сильных характеров. Проект любят за гнетущий образ коллективного разума боргов, отличные космические баталии и напряженную борьбу за выживание в замкнутом пространстве.

2. Звездный десант (Starship Troopers, 1997)

Touchstone Pictures

Кинопоиск: 7.6

Окончив школу, молодой парень Джонни Рико записывается добровольцем в ряды мобильной пехоты, вопреки протестам обеспеченных родителей. В это же время Земля подвергается атаке со стороны воинственной расы гигантских жуков из далекой звездной системы. Пережив суровую подготовку в учебном лагере, герой вместе со своими товарищами отправляется на передовую жестокой межгалактической войны.

Работа Пола Верховена привлекает скрытой злой сатирой на милитаризм, сочными сценами сражений и потрясающими спецэффектами, которые отлично смотрятся даже сегодня. Это брутальное, кровавое зрелище, ловко высмеивающее пропаганду и ура-патриотизм под видом дорогого боевика.

1. Армагеддон (Armageddon, 1998)

Touchstone Pictures

Кинопоиск: 7.8

К планете на огромной скорости приближается астероид размером с Техас, столкновение с которым сотрет человечество с лица Земли. Специалисты НАСА понимают, что сбить угрозу ракетами не удастся, и решают взорвать её изнутри. Для этого они находят лучшего бурильщика в мире и заставляют его за пару недель обучить свою бесшабашную бригаду основам работы в открытом космосе.

Проект держится на невероятном пафосе, взрывном экшене Майкла Бэя, запоминающемся саундтреке и душевном юморе. Фильм дарит зрителям чистые эмоции, зрелищные разрушения и возможность поплакать под знаменитую финальную сцену прощания отца с дочерью.