WhatsApp готовит обновление, позволяющее добавлять несколько фото в статусы с помощью стикеров. Подробнее — в деталях бета-тестирования.

Компания WhatsApp работает над инструментом, который позволит пользователям публиковать несколько изображений в одном статусе. Новая функция, доступная в бета-версии Android 2.25.5.20, использует стикерообразные элементы для наложения фото на статусы.

Сейчас пользователи могут добавлять в статус только одно изображение. Для публикации нескольких фото приходится использовать сторонние приложения для создания коллажей. Новая функция «Фотографии-стикеры» упростит этот процесс: изображениям можно придать форму (круг, сердце, звезда и др.), изменить их размер и разместить в любом месте статуса.

Фото:unsplash

Инструмент напоминает функцию сторисов, где фото можно редактировать и накладывать поверх основного контента. Однако в WhatsApp стикеры остаются статичными — их нельзя анимировать или добавлять эффекты.

Функция тестируется в рамках бета-программы Google Play и пока доступна ограниченному кругу пользователей. Официальных сроков выхода стабильной версии не названо. Для проверки обновления необходимо:

Перейти в раздел Настройки → Программа бета-тестирования в Google Play.

Убедиться, что установлена последняя бета-версия приложения.

После полноценного релиза функция станет доступна на всех поддерживаемых устройствах Android, а позже — на iOS.