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dima0782
WhatsApp тестирует функцию добавления нескольких фото в статусы через стикеры
WhatsApp готовит обновление, позволяющее добавлять несколько фото в статусы с помощью стикеров. Подробнее — в деталях бета-тестирования.

Компания WhatsApp работает над инструментом, который позволит пользователям публиковать несколько изображений в одном статусе. Новая функция, доступная в бета-версии Android 2.25.5.20, использует стикерообразные элементы для наложения фото на статусы.

Сейчас пользователи могут добавлять в статус только одно изображение. Для публикации нескольких фото приходится использовать сторонние приложения для создания коллажей. Новая функция «Фотографии-стикеры» упростит этот процесс: изображениям можно придать форму (круг, сердце, звезда и др.), изменить их размер и разместить в любом месте статуса.

Фото:unsplash

Инструмент напоминает функцию сторисов, где фото можно редактировать и накладывать поверх основного контента. Однако в WhatsApp стикеры остаются статичными — их нельзя анимировать или добавлять эффекты.

Функция тестируется в рамках бета-программы Google Play и пока доступна ограниченному кругу пользователей. Официальных сроков выхода стабильной версии не названо. Для проверки обновления необходимо:

  • Перейти в раздел Настройки → Программа бета-тестирования в Google Play.
  • Убедиться, что установлена последняя бета-версия приложения.

После полноценного релиза функция станет доступна на всех поддерживаемых устройствах Android, а позже — на iOS.

#whatsapp #мессенджер
Источник: wabetainfo.com
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unhurtable
16:30
7900 GRE изначально была именно для Китайского рынка, потом да, всем раздали.
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jokir
16:29
угомонись болезненый
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
x86_64
16:29
>>> Компилятор GCC присутствует только в Chimbalix и Linux Mint, остальные линуксы не имеют данного, Странно когда это его выпилили? По своему опыту точно видел его во всех RPM , DEB, и Арч образных ...
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
ЮРА ОНИЩЕНКО
16:28
Выйдут от вендоров, вот там и увидишь разницу. Ты задрал уже с этим скулежëм
Спрос на Radeon RX 9070 XT в полтора раза выше, чем на базовую версию
ЮРА ОНИЩЕНКО
16:27
Ты задрал с чушью про GRE, никто еë специально для Китая не выпускал
Спрос на Radeon RX 9070 XT в полтора раза выше, чем на базовую версию
unhurtable
16:26
Добавьте разницу на более дорогой охлад ибо жор заметно различается, также возможность сделать за счет охлада двухвентили некрупные - вот и ниша.
Спрос на Radeon RX 9070 XT в полтора раза выше, чем на базовую версию
FelsheR12345
16:25
"если нет денег" то нет и 5070ти
Xeon E5-2687W V4 сумел всего на 81% раскрыть потенциал GeForce RTX 5070 Ti
вован1
16:24
я как-то тоже заинтересовался дистрибутивами, и проверил все из них на то время: http://dgmag.in/N40/DowngradeN40.pdf на странице 60
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
[IRanPast]
16:21
Что-то очень много форточников тут появилось, которые отродясь линь не ставили, но имеют уже своë 'мнение'
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
Nvidia&Intel Hater
16:20
Сомнений не было изначально в принципе.....
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
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