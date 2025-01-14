Космическая компания Илона Маска SpaceX объявила, что отложила седьмой испытательный полет Starship.

Компания SpaceX объявила о том, что отложила свой седьмой испытательный полет. Космическая компания, возглавляемая Илоном Маском, объявила, что дата запуска ракеты переносится как минимум на 48 часов.

Однако официальная причина решения об отсрочке не была названа. Наблюдатели полагают, что это решение, скорее всего, было принято из-за неблагоприятных погодных условий.

Седьмой испытательный полет Starship состоится 15 января. 120-метровая гигантская ракета взлетит с космодрома в Техасе в 4:00 утра по местному времени (01:00 ночи по тихоокеанскому). SpaceX будет вести прямую трансляцию этого важнейшего запуска на своей социальной медиаплатформе X.