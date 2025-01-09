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dima0782
SpaceX проведет седьмое испытание Starship 13 января
SpaceX впервые продемонстрирует возможности по развертыванию полезной нагрузки.

Компания SpaceX готовится к седьмому испытательному запуску ракеты-носителя Starship в понедельник (13 января) с базы Starbase в Южном Техасе, США.

Эта ракета высотой 400 футов (122 метра), полностью многоразовая, призвана помочь людям поселиться на Луне и Марсе.

Примечательно, что ранее «Starship» летал шесть раз, в том числе дважды в 2023 году, а также в марте, июне, октябре и ноябре прошлого года.

После завершения полёта верхняя ступень Starship, которая имеет высоту 50 метров, упадёт в воды Индийского океана.

SpaceX

Кроме того, SpaceX попытается поймать сверхтяжелую ракету-носитель с помощью стартовой башни на базе Starbase, чего компания успешно добилась в октябре 2024 года, но не смогла повторить в ноябре из-за проблем со связью.

Этим испытательным полетом  «Starship» SpaceX готовится к важному событию. Аэрокосмическая компания Илона Маска намерена впервые продемонстрировать возможности по выведению полезной нагрузки.

По словам представителей компании, в этом испытательном полете будут задействованы 10 симуляторов спутника Starlink. Эти тренажеры предназначены для того, чтобы соответствовать размерам и весу спутников нового поколения Starlink V3, которые Starship в конечном итоге будет выводить в космос.

Запуск звездолета запланирован на 17:00 по восточному времени. За 35 минут до старта на сайте X (бывший Twitter) компании SpaceX будет организована прямая веб-трансляция.

#spacex #starship #полет в космос
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